Fiscal justifica la muerte de Andrew Brown Jr, a manos de la policía

El fatal disparo hacia Andrew Brown Jr, un afroamericano que fue asesinado durante el mes pasado de abril por agentes de Carolina del Norte que intentaban cumplir órdenes de registro y arresto, está justificado, señaló el fiscal de distrito del condado de Pasquotank, Andrew Womble. Así justifica la muerte de Andrew Brown Jr, a manos de la policía.

Fiscal justificó el asesinato de Andrew Brown Jr

El fiscal Andrew Womble señaló que el tiroteo, "aunque trágico, se justifica porque las acciones del Sr. Brown hicieron que tres agentes creyeran razonablemente que era necesario usar la fuerza letal para protegerse a sí mismos y a los demás".

BREAKING: North Carolina DA Andrew Womble says the shooting of Andrew Brown Jr was justified.



They shot him in the back of his head. I call BULLSHIT. — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) May 18, 2021

Womble, quien también agregó que ninguno de los oficiales involucrados en el incidente será acusado penalmente, presentó un video captado por cámaras corporales de los oficiales, durante su encuentro con Brown. Además, presentó la secuencia de eventos, acompañada de imágenes fijas de las cámaras corporales para ilustrar sus puntos.

The fatal shooting of Andrew Brown, a Black man killed last month by sheriff's deputies attempting to serve him with warrants, was ‘justified,’ Pasquotank County District Attorney Andrew Womble said https://t.co/TmNPEdqYZ6 pic.twitter.com/zgdH6X2dxh — Reuters (@Reuters) May 18, 2021

Conforme a una autopsia independiente que fue publicada por la familia Brown, se encontró que Andrew recibió cinco impctos de bala, incluido uno en la parte posterior de la cabeza.

Los abogados de la familia de Brown señalan que en las imágenes no se muestra que Brown estuviera armado, además de que no condujo hacia los agentes por lo que no repreentó alguna amenaza para ellos, por lo que el asesinato fue "injustificado" y se tiene "alguna responsabilidad penal".

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Las autoridades han señalado que Brown, de 42 años, recibió un fatal disparo durante una redada matutina en las cercanías de su casa, mientras los agentes del condado de Pasquotank intentaban entregarle órdenes de registro y arresto derivadas de un delito grave de drogas.

Andrew Brown Jr. baleado por agentes de Carolina del Norte

Los uniformados que intentaban cumplir órdenes de búsqueda y arresto relacionadas con las drogas le disparron y asesinaron a Brown fuera de su casa en Elizabeth City, el pasado 21 de abril.

Hasta entonces, los tres agentes involucrados en el tiroteo han permanecido con licencia, mientras que otros cuatro que estaban en el lugar fueron reintegrados después de que el alguacil dijo que no usaron sus armas.

El caso ha provocado una serie de protestas durante las últimas semanas en donde los manifestantes pedían la divulgación pública de las imágenes de las cámaras corporales de los uniformados.

Y aunque las autoridades mostraron imágenes a la familia de Brown, un juez se negó a publicar el video en espera de la investigación estatal.