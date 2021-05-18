Madre por primera vez a los 50 años: Modelo Naomi Campbell

A través de su cuenta en Instagram, la modelo británica Naomi Campbell, anunció que tuvo a su primera hija y compartió una foto suya sosteniendo los pies de su bebé.

Naomi Campbell en Instagram:

"Una hermosa pequeña bendición me ha elegido para ser sumadre. Estoy tan honrada de tener esta alma gentil en mi vidaque no hay palabras para describir el vínculo de por vida queahora comparto contigo mi ángel. No hay amor más grande".

Durante las primeras cuatro horas después de su "posteo", la publicación recibió 417.000 "me gusta".

Valerie Morris Campbell, madre de Naomi, también compartió la misma foto con un mensaje felicitando a su hija.

Morris Campbell, madre de Naomi:

"Estoy más que emocionada porque he esperado mucho tiempo para ser abuela".

No se revelaron mayores detalles sobre el nacimiento ni el nombre de la bebé.

Naomi Campbell

Naomi Elaine Campbell es una actriz, empresaria y modelo británica prominente tanto en la pasarela como en publicidad impresa desde finales de los años 1980. Descubierta a los 15 años, fue declarada como una de las seis supermodelos de su generación por la crítica.

Campbell fue la primera modelo de "afrobritánica" en aparecer en las portadas de las revistas "Time" y "Vogue francesa". Además, fue la primera en salir en la primera plana de la edición clave de septiembre de la "Vogue americana".

La británica, de 50 años, comenzó su carrera en la adolescencia y ha modelado para firmas destacadas de la moda como Versace, Chanel, Prada y Dolce & Gabbana.

Te puede interesar:

Pruebas en órbita del módulo central de estación espacial de China

Ella siempre ha respaldado a diseñadores africanos, además de que coproducido la Semana de la Moda Arise de abril en Lagos, Nigeria.

¿Cómo fue descubierta Naomi Campbell?

Naomi fue descubierta en el año de 1982 por una agente de "Ellite" y para el año de 1989, fue la primera mujer afrobritánica en aparecer en la portada de "Vogue París", después de que Yves Saunt Laurent, su mentor, amenazara con retirar toda su publicidad después de la negativa de la revista de poner cualquier modelo "negra" en la portada.