Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se separa de su esposa

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, anunció a través de sus redes sociales que se separará de su esposa, Sophie Grégoire, después de 18 años de matrimonio.

Mediante su cuenta de Instagram, la pareja compartió un comunicado para anunciar su divorcio; en el mensaje explicaron que tras varias conversaciones tomaron la decisión de separarse.

"Hola a todos. A Sophie y a mi nos gustaría compartir que después de varias conversaciones muy complicadas, hemos tomado la decisión de separarnos", escribió el miembro del Partido Liberal canadiense.

El primer ministro canadiense y su esposa son padres de tres hijos: Xavier James Trudeau, Ella-Grace Trudeau y Hadrian Trudeau, por lo que dijeron que seguirán siendo “una familia unida con profundo amor y respeto el uno por el otro, por todo lo que hemos construido y seguiremos construyendo”.

Finalmente, pidieron respetar su privacidad y la de sus hijos por el bienestar de los menores.

En tanto, la Oficina del primer ministro de Canadá indicó que los dos firmaron un acuerdo de separación con todas las medidas legales y éticas sobre su decisión.

¿Cuándo se casó el primer ministro de Canadá Justin Trudeau?

Justin Trudeau y su esposa Sophia Grégoire se casaron en 2005, eran considerados una de las parejas más sólidas de la política. Después de que Trudeau se convirtió en primer ministro a finales de 2015, a él y a Sophie se les veía juntos a menudo en actos sociales y en viajes al extranjero.

Justin Trudeau y Sophia se conocieron desde niños, cuando ella era compañera de su hermano; sin embargo se dejaron de ver porque Sophia se mudó de casa. En 2003 se reencontraron durante una gala benéfica, posteriormente comenzaron a salir.

Un año después, Trudeau le propuso matrimonio, ya que el click entre ellos fue prácticamente instantáneo. En 2005 se casaron y 18 años después pusieron fin a su relación.