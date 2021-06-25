Kamala Harris visita centro de detención de migrantes en la frontera

Kamala Harris inició su primera visita a la frontera con México como vicepresidenta de Estados Unidos con un recorrido en el centro de detención para migrantes de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas.

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"Dije en marzo que iba a venir a la frontera, así que este no es un plan nuevo", dijo Harris a periodistas poco después de aterrizar en Texas y cinco meses de ser nombrada vicepresidenta de Estados Unidos..

"Venir a la frontera (...) tiene que ver con los efectos de lo que hemos visto que ocurre en Centroamérica", agregó la vicepresidenta en referencia a las críticas respecto a que el viaje pareció haber sido organizado de forma apresurada días antes de que visite la frontera el expresidente Donald Trump.

Kamala Harris recorrió la Central Processing Center (CPC), la cual recibe en sus más de 9 mil metros cuadrados a los migrantes que acaban de cruzar irregularmente la frontera, antes de trasladarlos a otros centros de detención.

Después, la vicepresidenta de Estados Unidos se reunió con activistas, abogados y varias organizaciones no gubernamentales que ayudan a los migrantes.

Kamala Harris recordó a los reporteros que su visita de hace dos semanas a México y Guatemala estuvo centrada en "hacer frente a las causas" que generan la migración irregular, mientras que su viaje a la frontera tiene como objetivo "observar los efectos de lo que hemos visto que ocurre en Centroamérica".

"La realidad es que tenemos que lidiar con las causas y tenemos que lidiar con los efectos", agregó la vicepresidenta.

Detención de migrantes rompieron récord en primeros meses de 2021

De enero a mayo de 2021 han sido detenidos 710 mil 102 migrantes, de acuerdo con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Los meses de marzo, abril y mayo reportan la mayor cantidad de migrantes encontrados por la Patrulla Fronteriza en la frontera con 531 mil 219, un poco menos que los 547 mil 816 detenidos durante todo 2020, bajo el mandato de Trump.

