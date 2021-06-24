Encuentran 751 tumbas en internado para niños indígenas en Canadá

En la provincia de Saskatchewan, Canadá, fueron encontradas 751 tumbas en donde antiguamente estuvo un internado para niños, sin que hasta el momento se haya podido identificar cuántas pertenecen a menores de edad.

El grupo indígena Primera Nación Cowessess hizo el hallazgo en la Escuela Residencial Marieval, uno de los internados que el gobierno canadiense y las autoridades religiosas administraron de 1899 a 1997.

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Según medios internacionales, este grupo indígena comenzó los trabajos de exploración en el cementerio de la Escuela Marieval el pasado 2 de junio, utilizando un radar capaz de localizar tumbas sin marcar.

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Cadmus Delorme, jefe de los Cowessess, explicó que en algún momento las tumbas pudieron estar identificadas; sin embargo, la Iglesia Católica, encargada de dirigir el internado, se habría encargado de retirar las lápidas.

“Estamos tratando el lugar como la escena de un crimen”, afirmó Delorme, quien reconoció que hasta el momento no se ha podido confirmar cuántos de los restos encontrados pertenecen a niños.

Es un descubrimiento horrible e impactante. Hay historias orales de que también hay adultos. No estamos pidiendo lástima, estamos pidiendo comprensión. Cadmus Delorme

Por su parte, Bobby Cameron, jefe de la Federación de Nacionales Indígenas Soberanas, señaló que el descubrimiento de las tumbas es un crimen contra la humanidad que pone a Canadá ante la mirada del mundo, mientras se desentierran “los hallazgos del genocidio”.

Tumbas avivan recuerdo sobre los cuerpos de 215 niños indígenas

La Primera Nación Cowessess comenzó la búsqueda en la Escuela Marieval con un radar de penetración terrestre después del descubrimiento de los restos de 215 niños que fueron alumnos del internado Kamloops, ubicado en Columbia Británica.

En mayo de este año, la comunidad Tk’emlúmps te Secwépemc, localizada al sur de Columbia Británica, compartió un comunicado en el que confirmó el hallazgo de los cuerpos, calificado como “una tragedia impensable de la que se hablaba, pero nunca se documentaba”.

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El internado de Kamloops fue uno de los más grandes de Canadá, funcionó hasta finales de 1970 y estaba dirigido por la Iglesia católica, hasta que el gobierno se hizo cargo de la escuela. Actualmente funciona como museo y centro comunitario.

De acuerdo con Reuters, el descubrimiento de Kamloops reabrió viejas heridas en Canadá sobre la falta de información y responsabilidad en el sistema de internados, que separó por la fuerza a los niños indígenas de sus familias.

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