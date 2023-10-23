Karla Josefina cayó en una alcantarilla y la hallaron en el ducto del desagüe en Montemorelos

La pequeña Karla Josefina de 4 años de edad falleció cuando estaba jugando cerca del río Pilón en el municipio de Montemorelos, Nuevo León y cayó en una alcantarilla en donde se quedó atorada a nueve metros de profundidad.

La niña convivía y jugaba con su familia cuando cayó en la alcantarilla, por lo que elementos de Protección Civil llegaron al lugar para auxiliar en el rescate del cuerpo que luego de 30 minutos de búsqueda fue hallado en el ducto del desagüe.

¿Qué pasó con Karla Josefina en Montemorelos, Nuevo León?

El reporte de una niña que cayó a una alcantarilla junto al río pilón en Montemorelos, Nuevo León provocó una intensa movilización de autoridades de Protección Civil y cuerpos de rescate.

Para localizarla, personal de rescate requirió de maquinaria pesada y luego de 30 minutos de búsqueda el cuerpo de la menor Karla Josefina de 4 años de edad fue hallado dentro del ducto del desagüe.

Trascendió que la niña quedó atorada a nueve metros del lugar de donde cayó de acuerdo con los primeros reportes la pequeña Karla Josefina se encontraba con su familia conviviendo cerca del río Pilón.

Y fue mientras jugaba en el lugar que cayó en la alcantarilla sin que sus padres pudieran hacer algo para sacarla.

Al sito arribaron para el rescate del cuerpo elementos de Protección Civil de Nuevo León así como personal de la policía municipal.