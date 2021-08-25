Pulgar robótico ayuda a pianistas a tocar su instrumento

¿Cómo se las arreglarían los pianistas si de repente tuvieran dos pulgares en una mano?, ¿Se les revolvería el cerebro o el dedo extra les otorgaría una nueva dimensión a su forma de tocar?, cuestionamientos para el pulgar robótico.

Estas dudas intentan ser resueltas por Aldo Faisal, un neurocientífico británico que junto a su equipo que dirige en el Imperial College de Londres, desarrollaron un pulgar robótico, para resolver esos cuestionamientos.

Pianistas aprenden a tocar con pulgar robótico

En una primera prueba, se les colocó el dedo robótico a seis pianistas para que aprendieran a integrarlo en su teclado a la hora de ejecutar alguna melodía. Tardaron aproximadamente una hora en familiarizarse con el dedo artificial que les fue colocado junto al meñique de la mano derecha. El artefacto está dirigido por señales eléctricas generadas al mover el pie.

Aldo Faisal, profesor de Inteligencia Artificial y Neurociencia en el Departamento de Bioingeniería y el Departamento de Informática del Imperial College de Londres, señaló que "Surgió de mi propia pasión por el piano y me pregunté qué pasa si tengo un dedo extra. Hay una zona del cerebro dedicada a cada uno de los dedos".

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Aldo Faisal, neurocientífico:

"Así que ahora viene la pregunta, si te doy un undécimo dedo... ¿lo procesas de la misma manera que procesas un miembro normal?".

.@AnalogAldo's interview with @newscientist on our #Robotic #HumanAugmentation research also picked up by the @DailyMailUK. We investigate how human motor control sets constraints on human augmentation with a #Robotic3rdThumb in playing 11-fingered pianohttps://t.co/aPsO9nhgqZ — FaisalLab (@FaisalLab) August 12, 2021

Investigadores del Brain & Behaviour Lab, liderados por Aldo Faisal, descubrieron que independientemente de su capacidad para tocar, los seis pianistas y otros seis voluntarios que no tocaban, se adaptaron rápidamente al pulgar. Este hecho sugiere que el humano no está limitado a utilizar un dedo extra para las tareas con las que normalmente se está familiarizado.

Aldo Faisal, neurocientífico:

"El hecho de que se pueda tocar con 11 dedos no es del todo trivial y tiene que ver con la forma en que el cerebro está conectado. Así que lo que podemos decir es que es una prueba de existencia. Podemos hacerlo".