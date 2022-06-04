Katya Echazarreta se convirtió en la primera mujer mexicana que viajó al espacio, lo hizo este sábado 4 de junio a bordo de la misión NS-21 de la empresa estadounidense Blue Origin, en un viaje que se pudo seguir en vivo.

Antes de partir al espacio, la joven dedicó su vuelo al espacio a México y a toda la comunidad Latinoamericana. “Mi deseo es que veas esta misión, creas en tí, y sepas que puedes ser el próximo”, declaró.

Lanzamiento histórico: Dentro de la nave va la mexicana Katya Echazarreta

El resto de la tripulación fueron Evan Dick, inversionista y astronauta; Hamish Harding, piloto de jet privado; Víctor Correa Hespanha, ingeniero civil y segundo brasileño en volar al espacio; Jaison Robinson, cofundador de Dream Variation Ventures, y Víctor Vescovo, cofundador de una empresa de capital privado.

#Perfil | Su nombre es Katya Echazarreta y es la primera mujer mexicana que viajará al espacio https://t.co/qzDoKQ0hpD (Video @blueorigin) #NS21 pic.twitter.com/GBtPs20XGL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2022

Con ellos estuvo Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana y la más joven en volar fuera del planeta Tierra, como parte del Programa Ciudadano Astronauta patrocinado por Space for Humanity.

Blue Origin destacó que la misión de Katya Echazarreta en este viaje es “brindar representación a mujeres y minorías en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”.

Katya Echazarreta y resto de tripulantes regresan a salvo a la Tierra

La quinta misión de Blue Origin, la NS-21, despegó desde Texas, Estados Unidos, alrededor de las 8:30 de la mañana (tiempo del centro de México). Unos minutos después ocurrió la separación de la cápsula que llevaba a Katya Echazarreta y al resto de tripulantes.

Liftoff of #NewShepard #NS21 on its fifth crewed mission to space. — Blue Origin (@blueorigin) June 4, 2022

“La tripulación NS-21 se está desabrochando, experimentando la ingravidez y las impresionantes vistas de la Tierra desde el espacio”, escribió Blue Origin en su cuenta de Twitter, donde relató los pormenores de la misión.

Después de que la cápsula de la tripulación alcanzó su apogeo sobre la Línea Kármán, el límite del espacio reconocido internacionalmente, la misión descendió hacia el desierto a una velocidad de 26 kilómetros por hora (km/h).

“Aterrizaje de la cápsula: ¡bienvenidos de nuevo, astronautas!”, declaró Blue Origin en sus redes sociales, después de completar su quinto viaje de turismo espacial.

¿Quién es Katya Echazarreta?

Katya Echazarreta nació en Guadalajara, Jalisco, pero a los siete años se mudó con su familia a Estados Unidos, donde aprendió a hablar inglés con fluidez en solo dos años.

En su página web, la joven mexicana aseguró que desde pequeña tuvo interés por las matemáticas, la astronomía y la física. Al terminar la secundaria se inscribió a un colegio comunitario para cursar Ingeniería Eléctrica.

Obtuvo su licenciatura en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA); mientras estudiaba fue pasante en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), posteriormente hizo la transición como ingeniera de tiempo completo.

Además, Katya Echazarreta participó en cinco misiones de la NASA, incluida la del Rover Perseverance que explora Marte. Actualmente cursa la Maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Johns Hopkins.

