Blue Origin completa con éxito su cuarto vuelo de turismo espacial

Blue Origin, la empresa de turismo espacial, propiedad del empresario Jeff Bezos, completó su cuarto vuelo de turismo espacial.

La tripulación aterrizó con éxito en la zona rural del oeste de Texas después de llevar a media docena de pasajeros a un viaje suborbital de 10 minutos de duración.

La New Shepard despegó en punto de las 8:59 a. m. (hora local), y la cápsula de la tripulación se separó del cohete de seis pisos de altura poco tiempo después, cuando se elevó más allá de la línea de Kármán a unos 106 kilómetros de altitud.

The engine rumble and a smooth ascent to the cosmos for the crew of #NS20 pic.twitter.com/iT5s5UKLNH — Blue Origin (@blueorigin) March 31, 2022

Blue Origin ofrece minutos de ingravidez en sus vuelos de turismo espacial

Los tripulantes de la nave de Blue Origin experimentaron unos minutos de ingravidez mientras se encontraban en la cúspide de su viaje y justo antes de que la cápsula regresara a la Tierra. Para el correcto y seguro aterrizaje en las afueras de Van Horn, en el oeste de Texas, fue necesario un dosel de tres paracaídas.

A diferencia de los primeros tres vuelos de turismo espacial efectuados por Blue Origin, que incluyeron pasajeros como el actor de "Star Trek" William Shatner, el presentador de televisión, Michael Strahan y hasta el magnate Jeff Bezos, ningún tripulante del vuelo de este jueves (31 de marzo de 2022), era un personaje famoso.

Pete Davidson, cómico de "Saturday Night Live", había sido invitado promocional gratuito para este último vuelo, sin embargo a principios de este mes se retiró de la lista, justo cuando el lanzamiento programado inicialmente hace dos días, se pospuso debido a condiciones climáticas adversas.

Gary Lai, un arquitecto que ha trabajado con Blue Origin durante los últimos 18 años, voló en lugar de Davidson y fue el único de los pasajeros que no pagó por el vuelo suborbital.

Views of a borderless Earth from space #NS20 pic.twitter.com/0FIHvvMs69 — Blue Origin (@blueorigin) March 31, 2022

Cuarto vuelo de turismo espacial efectuado por Blue Origin

En este cuarto vuelo de turismo espacial efectuado por Blue Origin, también viajaron el inversionista Marty Allen, el veterano de bienes raíces Marc Hagle y su esposa Sharon Hagle, además del empresario y profesor de negocios de la Universidad de Carolina del Norte, Jim Kitchen y George Nield, exadministrador asociado de la Oficina de Transporte Espacial Comercial de la Administración Federal de Aviación.

Cabe recordar que Jeff Bezos, el magnate fundador de Amazon, formó parte del vuelo tripulado inaugural que realizó Blue Origin al borde del espacio durante el pasado mes de julio.

En ese vuelo de turismo espacial también viajó Mark Bezos (hermano de Jeff), la pionera aviadora octogenaria Wally Funk y a un graduado de secundaria holandés de 18 años.

Blue Origin no ha revelado de manera pública el costo por este tipo de viajes de turismo espacial, sin embargo se sabe que se había subastado un boleto por 28 millones de dólares, unos 560 millones de pesos.