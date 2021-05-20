Murió Kentaro Miura, creador del popular manga Berserk

Kentaro Miura, creador del famoso manga "Berserk", falleció a los 54 años de edad, de acuerdo con un mensaje de la editorial del anime, donde se precisó que el autor perdió la vida el pasado 6 de mayo a causa de una disección aórtica aguda.

"Nos gustaría expresar nuestro mayor respeto y gratitud por el trabajo de pintura del doctor Miura y orar por su alma", se lee en un comunicado publicado por redes sociales.

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¿Quién fue Kentaro Miura?

Kentaro Miura nació el 11 de julio de 1966 en la ciudad de Chiba, Japón. El mangaka, como se le conoce popularmente a los creadores de mangas, saltó a la fama gracias a "Berserk", que salió a la luz por primera vez en 1989 como manga y que posteriormente fue adaptado en anime, videojuegos e incluso llegó al cine en distintas versiones.

Fanáticos despiden a Miura

Luego de que la noticia de la muerte de Kentaro Miura se confirmara, los fanáticos de "Berserk" y el anime en general rindieron homenajes al fallecido animador.

En redes sociales, se volvieron virales las imágenes del homenaje que fanáticos realizaron en el videojuego Final Fantasy XIV, en donde cientos de "Caballeros oscuros", famosos por el manga creado por Miura, realizaron una larga fila en señal de respeto y para honrar la memoria del creador japonés.

hoy a muerto el creador de berserk el gran Kentaro Miura, en honor a él y a su obra, se están haciendo vigilias de Dark Knights por múltiples ciudades de Eorzea, principalmente Uldah esta es de Spriggan pic.twitter.com/7aohVpsNza — Wildhawk (@wildhawk01) May 20, 2021

Algunos otros, compartieron algunos dibujos inspirados en el arte de Kentaro Miura, fallecido a los 54 años de edad y cuya muerte se produjo hace días, pero finalmente fue reportada este jueves por su casa editorial, Bersek Project.

Llevo mucho tiempo sin ser capaz de dibujar.

Ojalá hubiera sido otra cosa más positiva la que me sacara de mi letargo...



Puedo decir, sin lugar a dudas, que Berserk es una de las obras que más impacto ha tenido en mí.

Gracias, Kentaro Miura.#ThankYouMiura pic.twitter.com/UQCOMzfUWf — Álex del Arco (@alexxdelarco) May 20, 2021

En México este manga era publicado por Panini Manga, quienes también presentaron sus condolencias.

Lamentamos mucho el fallecimiento de Kentaro Miura, gracias por tantas aventuras, descansa en paz. https://t.co/lb2reLMeMO — PaniniMangaMx (@PaniniMangaMx) May 20, 2021

¿Qué es Berserk?

"Berserk" fue un anime del género épico fantástico y fantasía oscura. Kentaro Miura publicó su prototipo en 1988 y desde 1989 se volvió en una publicación regular, primero de forma mensual en la revista Animal House y a partir de 1992 en su sucesora, la revista quincenal Young Animal.

El argumento sitúa a la historia en la Europa de la época medieval y su transición hacia el Renacimiento, y cuenta la vida de Gatsu (o Gufs, como se tradujo en español en un principio), un mercenario huérfano que siempre es acompañado por el elfo Puck.

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