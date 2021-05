¡Hay trabajo! Buscan cuidador para castillo de “Game of Thrones”

En Reino Unido, se publicó una oferta de trabajo como cuidador del castillo de St. Michael’s Mount, utilizado en gran parte del rodaje de “House of the Dragon”, spin-off y precuela de la aclamada serie “Game of Thrones”. El inmueble está ubicado en la costa de Marazion, condado de Cornwall, y es uno de los más famosos de Gran Bretaña.

Los interesados en este trabajo, al más puro estilo de “Game of Thrones”, deberán realizar las siguientes tareas:



Vivir en el castillo y estar al mando de la seguridad del inmueble y todas las responsabilidades que esto conlleva.

Realizar tareas de mantenimiento diariamente al interior del castillo.

Atender a la familia St. Aubyn, propietarios del castillo y miembros de la realeza.

Dormir al menos cinco noches a la semana dentro del castillo.

Estar disponible para cualquier necesidad que pueda surgir en cuestiones de seguridad o emergencias.

Todos los días se deberán activar los sistemas de alarma del castillo.

Tener experiencia y disposición de realizar tareas como colgar cuadros y mover muebles.

Investigar y cuidar la colección de arte de la familia St. Aubyn.

La oferta de trabajo, publicada a través de un portal británico de empleo, no precisa cuánto se pagará al cuidador, aunque sí resalta que quien esté interesado no debe sufrir de mareos, pues la única forma de entrar y salir del castillo es a través de un bote.

El castillo St. Michael’s Mount es considerado como una verdadera pieza de la arquitectura del Reino Unido, su construcción data de 1135 d.C. y el rey Ricardo I lo convirtió en una fortaleza. Con el paso del tiempo, se convirtió en un recinto de uso religioso y militar.

En el siglo XVII, llegó el primer miembro de la familia St. Aubyn y actualmente es un importante punto turístico.

Game of Thrones y su spin-off, House of the Dragon

“House of the Dragon” es el primer spin-off que se desprende de las ocho temporadas de “Game of Thrones"; se centrará en la casa Targaryen, los antecesores de la “Madre de los Dragones”, Daenerys Targaryen, interpretada por Emilia Clarke.

La serie está basada en el libro “Fire & Blood” de R.R. Martin y contará con estrellas como Matt Smith, Paddy Considine, Olivia Cooke, entre otras más.

