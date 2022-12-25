Kurdos se enfrentan a la policía en París por segundo día consecutivo

Miembros de la comunidad kurda se enfrentaban el sábado por segundo día consecutivo a la policía en París, enfadados por la muerte de tres kurdos en un tiroteo ocurrido en un centro cultural el viernes 23 de diciembre.

Los manifestantes volcaron coches, quemaron al menos un vehículo y prendieron pequeños fuegos cerca de la Plaza de la República, lugar tradicional de protestas en París, donde los kurdos celebraron anteriormente una protesta pacífica.

Los enfrentamientos estallaron cuando algunos manifestantes abandonaron la plaza, lanzando proyectiles contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos. Las escaramuzas continuaron durante unas dos horas antes de que los manifestantes se dispersaran.

La portavoz comentó que el acto se volvió violento después de que algunos manifestantes kurdos fueron provocados por personas que pasaban en un vehículo que mostraba una bandera turca e hicieron un gesto nacionalista.

La concentración ocurrió en la Plaza de la República y fue organizada por el Consejo Democrático Kurdo de Francia después de que una multitud enfurecida se enfrentó a la policía el viernes por la tarde, horas después del ataque.

Manifestaciones por ataque a kurdos en París

Antes de los disturbios, cientos de manifestantes kurdos, a los que se unieron políticos como el alcalde del distrito 10 de París, ondearon banderas y escucharon homenajes a las víctimas.

"No se nos protege en absoluto. En 10 años, seis activistas kurdos han sido asesinados en pleno centro de París a plena luz del día", declaró Berivan Firat, portavoz del CDK-F, a BFM TV durante la manifestación.

Las muertes del viernes se produjeron antes del aniversario de los asesinatos de tres mujeres kurdas en París en enero de 2013.

Una investigación fue abandonada después de que el principal sospechoso murió poco antes de llegar a juicio, antes de ser reabierta en 2019.

"La comunidad kurda tiene miedo. Ya estaba traumatizada por el triple asesinato (de 2013). Necesita respuestas, apoyo y consideración", dijo el viernes a la prensa David Andic, abogado que representa al CDK-F.

Los representantes kurdos, que se reunieron el sábado con el jefe de la policía de París, reiteraron su petición de que el tiroteo del viernes sea considerado un atentado terrorista.

El interrogatorio del sospechoso continuaba, añadió la fiscalía.

Ataque a centro cultural kurdo

El viernes 23 de diciembre, un hombre armado disparó en el interior de un centro cultural kurdo y una cafetería cercana en una concurrida zona del distrito 10 de París, sacudiendo a una comunidad que se preparaba para conmemorar el décimo aniversario del asesinato no resuelto de tres activistas.

La policía detuvo a un hombre de 69 años que, según las autoridades, había sido puesto recientemente en libertad a la espera de juicio por un ataque con sable contra un campamento de migrantes en París hace un año.

Tras interrogar al sospechoso, los investigadores habían añadido un presunto móvil racista a las acusaciones iniciales de asesinato y violencia con armas, informó el sábado la fiscalía.