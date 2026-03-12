Canícula 2026: ¿Cuándo inician los 40 días más calurosos del año en México?

Si sientes que el sol está pegando más fuerte de lo normal, prepárate, porque lo peor está por venir. Nuestro país está a punto de entrar en la canícula 2026, periodo de 40 días donde el termómetro se vuelve más loco de lo normal y las lluvias deciden descansar.

Este fenómeno no debe tomarse a la ligera, pues es el momento en que el aire se siente pesado y el calor no da tregua ni bajo la sombra. Si quieres saber cuándo empieza este "horno" natural y cómo sobrevivir a las temperaturas extremas en México, aquí te contamos lo más importante.

¿Qué es la canícula y qué tiene que ver con el calor?

La canícula es un evento climático que ocurre todos los años justo a la mitad del verano. Se caracteriza por ser un periodo de calor intenso y, lo más importante, por una sequía intraestival; es decir, las lluvias disminuyen a pesar de estar en plena temporada. Esto pasa porque los vientos alisios (corrientes de aire que soplan de este a oeste) soplan con más fuerza y evitan que las nubes se formen, dejando que los rayos del sol caigan sobre nosotros sin nada que nos proteja.

¿Cuándo empieza la canícula 2026?

Aunque el clima se aloque, históricamente la canícula en México inicia durante la segunda quincena de julio y se extiende por aproximadamente 40 días, terminando a finales de agosto.

Para este 2026, los modelos meteorológicos sugieren que el calor tomará fuerza a partir del 15 de julio. Es importante recordar que no es una fecha exacta, pero sí es el rango donde el ambiente se vuelve más sofocante.

🌞 La #canícula no es solo “más calor”: es una sequía de medio verano que ocurre entre julio y agosto. De acuerdo con la UNAM, combina calor, menos lluvias y cielos despejados. Afecta sobre todo al Golfo y sureste🔥💧 -> https://t.co/Vqi6Illh7I pic.twitter.com/q9N0LSLKuv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2025

¿Qué estados de México se verán más afectados por la canículaa 2026?

No todo México va a sufrir por igual. La canícula afectará principalmente a los estados del noreste, como Nuevo León y Tamaulipas, y con toda la zona del sureste, incluyendo Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán. También estados del centro como Puebla y Morelos sienten el bajón de lluvias.

Si vives en estas zonas, prepárate para ver el termómetro marcar grados de hasta 40°C o más durante varios días, incluso hasta más de un mes.

¿Por qué deja de llover durante la canícula?

Lo que sucede con la canícula es que se forma un anticiclón (una masa de aire que gira en sentido contrario a las tormentas) en niveles altos de la atmósfera. Esta especie de "muro" de aire impide que la humedad del océano entre al continente, funcionando como un escudo contra las nubes. Por eso, aunque el cielo se vea despejado y bonito, el calor se queda atrapado y la falta de agua hace que la sensación térmica sea mucho más intensa.

¡EL CALOR NO SE IRÁ! 🥵🌞



Después de las intensas olas de #calor, viene la #canícula.



Tiende a durar 40 días, con #temperaturas mayores a 45 °C para gran parte del #país.



En 2023, se espera que el #calor llegue a registros de aumentos #históricos.https://t.co/h5nhB1Sr9M — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 13, 2023

¿Cómo sobrevivir la canícula 2026?

Para que la canícula 2026 no te afecte tanto, la hidratación es la regla más importante. No necesita sentir sed para beber algún líquido; toma agua constantemente.

Evita hacer ejercicio al aire libre entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, pues es cuando el sol está en su punto más agresivo. También es vital cuidar a las mascotas y a los adultos mayores, ya que los golpes de calor pueden ocurrir en cuestión de minutos bajo estas condiciones extremas.