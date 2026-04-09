El efecto de “El Niño": La razón por la que habrá menos huracanes en el Atlántico en 2026

La temporada de huracanes del Atlántico apunta a ser menos activa este 2026, gracias al fenómeno climático de “El Niño” - Oscilación del Sur (ENSO o ENOS), según advirtió la Universidad Estatal de Colorado (CSU).

En su pronóstico estacional del 9 de abril, la institución detalló que “El Niño” puede intensificarse a finales de la primavera, por lo que se prevé que se reduzca la formación de ciclones durante los próximos meses.

¿Por qué habrá menos huracanes en el Atlántico este 2026?

La Oscilación del Sur es una fluctuación periódica de la presión atmosférica entre el Pacífico tropical oriental y occidental, el cual se caracteriza por el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial.

Esto modifica la circulación atmosférica a nivel mundial. Su efecto más importante sobre el Atlántico es aumentar la cizalladura vertical del viento. En otras palabras, se entiende como una condición que dificulta el desarrollo de tormentas tropicales y huracanes.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus sigla en inglés), el sistema climático ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) se encuentra en su fase neutra.

Los expertos calculan que entre mayo y julio de 2026 el fenómeno se fortalezca, con una probabilidad cercana al 61 %, y permanezca activo durante todo el pico de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico.

🚨🌊 ¿Qué es el “Niño Godzilla”? Expertos advierten sobre un fenómeno climático extremo que podría golpear en 2026 con una fuerza inusual. Ya está en la mira de la @UNAM_MX y la @NASA pic.twitter.com/4j0ljW4bCG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 8, 2026

¿Cuántos huracanes en el Atlántico se prevén en 2026?

El reporte de CSU para la temporada de huracanes del Atlántico 2026 indica que se esperan:



13 tormentas nombradas

6 huracanes

2 huracanes intensos (categoría 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson)

Estas cifras se encuentran por debajo del promedio histórico, que generalmente incluye:



14 tormentas con nombre

7 huracanes

3 a 4 ciclones de mayor categoría

Cabe destacar que en México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la temporada de ciclones tropicales comience oficialmente el 15 de mayo en el Océano Pacífico, mientras que en el Atlántico arrancará el 1 de junio.

¿Cuándo entra oficialmente “El Niño” en 2026?

Con las previsiones actuales, todo indica que este sistema climático está en fase neutral, pero se podría intensificar entre los meses de junio y agosto de 2026.

Se prevé que se prolongue hasta finales de año, lo que también incrementaría la actividad ciclónica del Pacífico.

