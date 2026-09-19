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Cuando el poder se burla del dolor, la sátira responde: llega “La Casa de los Mañosos”

La sátira vuelve con una nueva entrega de “La Casa de los Mañosos”. Conoce cuándo se transmitirá y dónde podrás verla este domingo en Azteca Uno.

La Casa de los Mañosos: fecha, horario y dónde ver la nueva entrega de sátira
La Casa de los Mañosos: fecha, horario y dónde ver la nueva entrega de sátira|Especial

Escrito por: Azteca Noticias- Alejandra Gómez

Pese a la controversia de Morena y el INE, “La Casa de los Mañosos” tendrá una nueva entrega este domingo por Azteca Uno, inmediatamente después de “La Granja”.

"La Casa de los Mañosos" corresponde a una sátira política generada con inteligencia artificial, es una producción de Juguito de Política.

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