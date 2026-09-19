Cuando el poder se burla del dolor, la sátira responde: llega “La Casa de los Mañosos”
La sátira vuelve con una nueva entrega de “La Casa de los Mañosos”. Conoce cuándo se transmitirá y dónde podrás verla este domingo en Azteca Uno.
Pese a la controversia de Morena y el INE, “La Casa de los Mañosos” tendrá una nueva entrega este domingo por Azteca Uno, inmediatamente después de “La Granja”.
"La Casa de los Mañosos" corresponde a una sátira política generada con inteligencia artificial, es una producción de Juguito de Política.
Cuando el poder se burla del dolor, la sátira se burla del poder...— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 19, 2026
No te pierdas #LaCasaDeLosMañosos México (@LCDLManosos) este domingo al terminar @lagranjavipmx por @AztecaUNO y @adnnoticiasmx
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