¿De dónde es Jorge Álvarez Máynez? Su trayectoria política y relación con Zacatecas

En redes sociales se volvió tendencia el nombre de Jorge Álvarez Máynez, actual dirigente de Movimento Ciudadano y su relación con Zacatecas y aquí te contamos todo lo que necesitas saber de él. Álvarez Máynez nació en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, el 8 de julio de 1985. Su vínculo con la entidad no solo abarca sus orígenes familiares y formativos, sino que constituyó el escenario inicial donde comenzó a construir su trayectoria en el servicio público y la política local antes de proyectarse a la esfera nacional dentro de MC.

La carrera política de Álvarez Máynez en Zacatecas inició en el ámbito municipal y legislativo local. Entre 2004 y 2007 se desempeñó como regidor del municipio de Zacatecas, para posteriormente ocupar el mismo cargo en la alcaldía de Guadalupe de 2007 a 2010. Su salto a la representación estatal se consolidó en 2010, cuando fue electo diputado local en la LX Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, posición desde la cual impulsó agenda legislativa antes de dar el paso hacia la Cámara de Diputados a nivel federal.

Trayectoria y cargos públicos de Jorge Álvarez Máynez

A lo largo de su desempeño en la función pública y la vida partidista, Álvarez Máynez ha ocupado diversas responsabilidades territoriales y de representación legislativa:



Regidor del Municipio de Zacatecas: (2004 - 2007)

(2004 - 2007) Regidor del Municipio de Guadalupe, Zacatecas: (2007 - 2010)

(2007 - 2010) Diputado Local en el Congreso del Estado de Zacatecas: (2010 - 2013)

(2010 - 2013) Diputado Federal en la Cámara de Diputados: Integrante en diversas legislaturas federales (LXIII y LXV Legislatura), donde asumió la coordinación de la bancada de Movimiento Ciudadano.

Integrante en diversas legislaturas federales (LXIII y LXV Legislatura), donde asumió la coordinación de la bancada de Movimiento Ciudadano. Candidato Presidencial: Abanderado de Movimiento Ciudadano para la Presidencia de la República en las elecciones federales de 2024.

La vinculación de Jorge Álvarez Máynez con Zacatecas permanece como un referente constante en su perfil político, al haber sido el estado donde cimentó su formación de carrera dentro del trabajo comunitario y la función legislativa territorial.