Notas
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"Morena es dedazo": Jorge Álvarez Máynez denuncia simulación en encuestas de coordinadores rumbo a 2027
Jorge Álvarez Máynez revela que las encuestas de Morena en 7 estados fueron una farsa e impusieron a los perfiles que no habrían ganado.
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MC adelanta su voto en contra de la "Ley Antimemes" en el pleno del Senado tras acusaciones de complicidad
Tras las duras críticas por abstenerse en comisiones, MC promete voto en contra para frenar la censura a los memes en el Senado.
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“Le puede ganar a Morena”: Máynez pone a Grecia Quiroz en la mira rumbo a 2027
Grecia Quiroz aún no define su futuro electoral, pero Movimiento Ciudadano ya reconoce la fuerza del Movimiento del Sombrero y ve una posible amenaza para Morena en 2027.
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"Preguntas sembradas": Jorge Álvarez Máynez acusa manipulación de Jesús Ramírez en la mañanera
Jorge Álvarez Máynez denunció públicamente a Jesús Ramírez Cuevas por utilizar “preguntas sembradas” para confrontarlo con la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Movimiento Ciudadano descarta alianza con PRI y PAN rumbo a las elecciones de 2027
Jorge Álvarez Máynez dijo que encuestas serán determinantes para definir candidaturas de Movimiento Ciudadano en 2027, principalmente en Nuevo León y Sonora.
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Jorge Álvarez Máynez es el nuevo líder de Movimiento Ciudadano
El excandidato presidencial será el nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano tras la salida de Dante Delgado.