“Morena es dedazo": Jorge Álvarez Máynez denuncia simulación en encuestas de coordinadores rumbo a 2027

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, lanzó una contundente acusación contra el proceso interno de Morena para definir sus candidaturas a las gubernaturas que se disputarán en 2027. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el líder emecista tildó la selección de "coordinadores" oficialistas como una farsa antidemocrática, afirmando que "Morena = Dedazo".

Álvarez Máynez reveló que Movimiento Ciudadano realizó mediciones independientes, serias y a profundidad en cada una de las entidades con elección a gobernador para evaluar el posicionamiento real de los distintos perfiles políticos. De acuerdo con los datos presentados por el dirigente naranja, los resultados arrojados por los estudios demuestran que las personas que verdaderamente encabezaban la preferencia ciudadana eran distintas a las que terminó imponiendo la cúpula guinda.

Morena = Dedazo



En cada estado con elección a gobernador hicimos encuestas serias y a profundidad.



La persona ganadora era otra (al menos) en Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Nayarit (el único que admitieron), BC y SLP. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) September 29, 2026

Las siete entidades donde Morena habría alterado sus resultados, según Máynez

El dirigente de MC detalló que esta manipulación de los estudios de opinión ocurrió en al menos siete estados clave del país: Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Nayarit, Baja California y San Luis Potosí. Máynez subrayó que el único caso donde la dirigencia oficialista terminó por admitir y respetar el triunfo real en las mediciones fue en Nayarit, mientras que en las seis demarcaciones restantes se ejecutó una imposición desde las alturas para desplazar a los perfiles más competitivos.

La denuncia expone la fragilidad de la narrativa de "unidad" y consulta democrática que ha intentado proyectar el partido en el poder tras dar a conocer sus nomenclaturas estatales. Al exhibir la disparidad entre las encuestas serias de la oposición y los nombramientos directos celebrados por la cúpula morenista, la dirigencia de Movimiento Ciudadano recalca que el proceso de selección oficialista operó como una simulación diseñada para disfrazar decisiones cupulares y pactos de cúpula rumbo a la contienda electoral de 2027.