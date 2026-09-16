Notas
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Alcalde de Elota, Sinaloa, da el Grito en estrafalario traje en medio de 14 MDP por aclarar
Richard Millán enciende las redes tras dar el Grito con un atuendo extravagante mientras enfrenta observaciones de 14 millones de pesos sin aclarar.
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¿Te afiliaron a un partido sin tu permiso? Dónde y cómo denunciar
¡No solo te des de baja! Puedes denunciarlo. Conoce las vías legales para castigar a los partidos que usaron tus datos sin permiso.
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MC señala a Andy López Beltrán por aspirar a candidatura a diputado federal tras graves acusaciones en su contra
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado sostuvo que Andy López Beltrán tiene que responder por las acusaciones en su contra.
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"Piso disparejo y omisión": La oposición acusa al INE de ser "el brazo ejecutor de Morena" para 2027
¡Piso disparejo rumbo a 2027! PRI, PAN y MC explotan contra el INE y lo acusan de solapar actos anticipados de Morena.
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¿Dónde nació Luis Donaldo Colosio? El senador de MC responde ante cuestionamientos de Morena
Luis Donaldo Colosio responde a las acusaciones de Morena y confirma su origen en Magdalena de Kino en Sonora. Además, acusó un espionaje político.
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Andy López Beltrán, señalado por campaña adelantada: MC exige al INE frenar a Morena
MC cuestiona que Morena ya mueva piezas electorales antes del arranque formal del proceso y acusa a Andy de realizar actividades de posicionamiento en Tabasco.