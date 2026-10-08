Anne Carson gana el Premio Nobel por crear nuevas formas para la literatura contemporánea

La escritora canadiense Anne Carson, de 76 años de edad, fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026 “por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”, con la cual creó nuevas formas en la literatura contemporánea.

El anuncio fue realizado este jueves 8 de octubre por la Academia Sueca durante una transmisión en vivo desde su sede en Estocolmo, a través de su sitio web oficial.

¿Quién es Anne Carson?

Nacida en Toronto, Canadá, el 21 de junio de 1950, Carson fusionó a lo largo de su carrera la escritura de poesía con la traducción y la enseñanza en diversas universidades. La Academia Sueca destacó que su enfoque ha estado en la intersección entre la fascinación del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de descubrir nuevos significados, utilizando la etimología como punto de partida en su obra.

Con este reconocimiento, Carson se convierte en la mujer número 119 en recibir el Premio Nobel de Literatura desde su instauración en 1901. El premio conlleva una asignación económica de 12 millones de coronas suecas equivalentes a aproximadamente a 1.2 millones de dólares.

BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” https://t.co/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

¿Por qué es reconocida esta poeta canadiense?

Anders Olsson, presidente del Comité Nobel, resaltó la trayectoria de Carson, quien además de publicar su tesis doctoral en Estudios Clásicos en 1981, destacó por sus traducciones del griego clásico, consideradas como obras independientes. Entre estas traducciones se encuentran interpretaciones de fragmentos poéticos de Safo, así como de tragedias de Sófocles y Eurípides.

Su obra más reconocida, "Autobiografía de Red: Una Novela en Verso", publicada en 1998, moderniza la tradición literaria clásica al relatar la historia del monstruo alado Gerión basándose en los poemas del autor griego Estesícoro. El Premio Nobel de Literatura se suma a los entregados previamente en la semana en las categorías de Química, Física y Medicina.

Con información de CNN