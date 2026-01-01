¡Cuidado con la “cuesta de enero”! Defraudan a decenas en Querétaro con falsos “préstamos milagro”

Luego de la temporada de fiestas , los bolsillos de los mexicanos están más apretados que nunca. La necesidad lleva a muchos a buscar préstamos o créditos rápidos, pero tenga mucho cuidado: en Querétaro, decenas de personas ya fueron víctimas de una falsa financiera que se aprovechó de su urgencia económica.

El fraude fue descubierto a raíz de varias denuncias ciudadanas que alertaron a la Fiscalía General del Estado sobre una supuesta empresa que operaba en una plaza comercial ubicada a la altura del fraccionamiento Claustros del Parque, en la zona centro de la capital queretana.

Tras la cuesta de enero, muchas personas buscaron créditos para salir adelante, pero en Querétaro una supuesta financiera aprovechó la necesidad y terminó estafando a decenas de ciudadanos.



El modus operandi: Pagar para que te presten

El gancho era atractivo: prometían rapidez y montos altos de financiamiento. Sin embargo, el engaño radicaba en una condición “simple” pero costosa. Aparte de la documentación habitual, se les decía a los interesados que, para liberar el crédito, tenían que dejar en garantía una suma de dinero por adelantado.

Por la urgencia, varias personas entregaron desde 10 mil hasta más de 40 mil pesos, dinero que jamás recuperaron.

Una de las víctimas relató su experiencia:

“Para eso tenía que dar 12 mil 300 y cacho, entonces hasta el momento nunca me han dado nada y ahorita estoy viendo que el local está asegurado por la Fiscalía... Di 12 mil 300 para que me prestaran 300 mil pesos”.

Tras recibir las denuncias, elementos de la Fiscalía ejecutaron una orden de cateo en el establecimiento.

“Se obtuvieron datos de prueba que fueron integrados a la carpeta de investigación, sobre todo de las transacciones que en este lugar se realizaban... es por eso que el local quedó con los sellos de aseguramiento correspondientes...”, reportó Waldo Maya desde el lugar de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no hay personas detenidas por estos hechos. Sin embargo, la investigación sigue abierta bajo el delito de Fraude Genérico. Las denuncias se están acumulando en un mismo expediente con el objetivo de dar con los responsables y buscar la reparación del daño para que los afectados puedan recuperar su patrimonio.