¿Así lucía Nezahualcóyotl? La historia detrás de la figura del billete de 100 pesos

El billete de 100 pesos ha cambiado su diseño a lo largo de los años, pero uno de los rostros que muchos mexicanos recuerdan es el de Nezahualcóyotl, gobernante y poeta de Texcoco. Conoce por qué cambiaron su imagen por la de Sor Juana y cuál es la historia detrás de este billete.

¿Quién diseñó y grabó la imagen de Nezahualcóyotl?

De acuerdo con el Banco de México, la imagen de Nezahualcóyotl que apareció en el billete de 100 pesos de la Familia C, puesto en circulación en 1994, fue creada por el grabador Jorge Peral.

Banxico señala que no existe un retrato conocido del poeta y tlatoani, por lo que fue tarea de Peral diseñar la imagen que actualmente conocemos de Nezahualcóyotl en los billetes.

¿En qué billete apareció por primera vez Nezahualcóyotl?

Nezahualcóyotl apareció por primera vez en el billete de 100 pesos en 1994 de la Familia C. Además, su figura también apareció en los billetes de 100 pesos de las familias D y F.

En las últimas dos familias, Banxico describe su imagen como el motivo principal del anverso, acompañada por elementos relacionados con su poesía, como un cenzontle, símbolos de la palabra, una pieza de jade y una flor.

¿El billete de 100 pesos con Nezahualcóyotl todavía es válido?

Si tienes un billete de 100 pesos de los llamados "los viejitos" todavía puedes usarlos. De acuerdo con el Banco de México, el billete con la cara de Nezahualcóyotl conserva su valor, por lo que puedes utilizarlo para pagar.

¿Por qué Banxico cambió a Nezahualcóyotl por Sor Juana?

De acuerdo con el Banco de México, el cambio de Nezahualcóyotl por Sor Juana Inés de la Cruz ocurrió con la nueva familia G de billetes, cuyo diseño organiza los personajes de acuerdo con los procesos históricos de México en orden cronológico.

El billete de 100 pesos le corresponde presentar la época de la Colonia, por lo que Banxico eligió a Sor Juana Inés de la Cruz, a quien identifica como la más importante poeta y escritora de la literatura novohispana.