Monedas y billetes

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Conoce los detalles sobre las nuevas monedas de 10 pesos que circularán este año, su nuevo material de acero con níquel y si pierden valor.
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Cómo conseguir las medallas de Dinosaurios de México
La Colección de Medallas de Dinosaurios de México pueden adquirirse únicamente en las tiendas físicas de la Casa de la Moneda, pero ¿cuánto cuestan?
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¡Cambian las monedas de 10 pesos! Estas serán las modificaciones
Las monedas de 10 pesos sufrirán modificaciones durante el 2026; la actualización busca reducir costos en su fabricación de acuerdo con la normativa monetaria.
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¡Revisa tu cartera! El elemento clave que delata a los billetes falsos de 20, 50 y 100 pesos en México
En México la impresión de billetes falsos ha ido incrementando año tras año, por lo que las autoridades recomiendan conocer los elementos de seguridad.
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El Banco de México emitió una moneda especial de plata para la Copa del Mundo de 2006 que hoy es un tesoro para los coleccionistas. Conoce sus características, valor actual y cómo identificarla.
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¿Cuánto tiempo se espera para que aumente el valor de la moneda de oro de La Copa Mundial de la FIFA 2026™
¿Compraste la moneda de oro del Mundial 2026? Te explicamos cuánto tiempo debes guardarla para que empiece a subir de precio.