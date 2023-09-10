Atentados del 11S: La historia de ‘Falling Man’, la icónica foto del hombre que se arrojó de las Torres Gemelas

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre (11S) cientos de fotos comenzaron a circular en los medios de comunicación, muchas de ellas mostraban la devastación que dejó el choque de los aviones; no obstante, una tomó relevancia a nivel mundial: Falling Man (el hombre que cae, en español).

La foto que llamó la atención de todo el mundo por su crudeza, fue la imagen de un hombre que se lanzó al vacío desde lo alto de la Torre Norte del World Trade Center, luego del atentado contra las Torres Gemelas.

Esa imagen del 11S para muchos representó la desesperación de lo que vivieron cientos de personas dentro de las Torres Gemelas después de que dos aviones chocaron contra cada una de ellas. Se estima que el 9/11, cerca de 200 personas se lanzaron de las Torres Gemelas por miedo a morir en los incendios.

Reflecting on Richard Drew's haunting 'The Falling Man' photo from 9/11. A poignant reminder of the human struggle amidst chaos. A single frame capturing a moment of stark tragedy that forever changed New York City. #september11 #HistoryInPictures pic.twitter.com/ohfKHWalCt — HistoricHappenings (@NataliaSuchok) September 5, 2023

¿Cuál es la historia de Falling Man?

La icónica fotografía de “Falling Man” fue tomada por el periodista Richard Drew, quien trabajaba para la agencia de noticias Associated Press (AP), quien llegó en el momento justo para capturar la inmortal fotografía.

El propio Drew relató cómo tomó esa foto. La mañana del 11 de de septiembre de 2001, el fotoperiodista se encontraba en un parque de Nueva York, con su cámara; un colega de CNN fue quien les avisó lo que estaba pasando.

Drew hizo todo lo posible para llegar hasta donde estaba sucediendo la mayor desgracia en Estados Unidos. Al llegar, sacó su cámara y comenzó a fotografíar lo que quedaba de las Torres Gemelas. Entre esas tomas captó el momento en que un hombre caía al vacío.

La foto salió en una de las páginas principales de The New York Times, lo que causó muchas críticas por la “falta de sensibilidad”.

¿Quién era el hombre de la foto Falling Man?

El periodista trató de investigar quién era el hombre de la foto, hasta llegar a la conclusión de que se trataba de un sujeto latino de nombre Norberto Hernández, quien se encontraba en el restaurante Windows of The World.

Drew contactó a dos personas, Tino y Milagros, quienes eran hermanos de Norberto, ellos aseguraron que sí se trataba de él. No obstante, las pruebas de ADN demostraron que él familiar de los Hernandez murió fuera de la Torre Norte.

Posteriormente, una familia dijo haberlo reconocido que se llamaba Jonathan Briley, de 43 años, técnico del mismo restaurante. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene certeza de quién era.