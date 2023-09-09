¿Por qué el vuelo 93 nunca llegó a su destino en los atentados del 11 de septiembre?

El 11 de septiembre de 2001 (11S), cuatro aviones comerciales despegaron de Estados Unidos, pero ninguno llegó a su destino porque fueron secuestrados por el grupo terrorista Al Qaeda. Entre estos, se encontraba el vuelo 93.

Los primeros vuelos secuestrados fueron el 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines, a las 8:45 de la mañana, el primero impactó en la Torre Norte del World Trade Center. Tan solo 18 minutos después, el segundo avión chocó contra la Torre Sur.

El tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, se impactó contra el oeste del Pentágono en Virginia. Mientras que el cuarto, el vuelo 93, tenía como destino el Capitolio o la Casa Blanca, sin embargo nunca llegó.

Un luminoso día de septiembre se vio ensombrecido por la barbarie islamista. Aviones secuestrados cortando un cielo sin nubes, las Torres Gemelas, humo negro en el Pentágono, el vuelo 93 en Pensilvania, donde heroicos ciudadanos evitaron más dolor y destrucción. #NeverForget #11S pic.twitter.com/0mPOUVCjrT — FSeoane (@FSeoane_) September 11, 2022

Los atentados terroristas del 11S son considerados los peores en la historia de Estados Unidos porque dejaron dos mil 996 muertos, entre pasajeros de los cuatro aviones y las personas que se encontraban en el Pentágono y las Torres Gemelas.

¿Por qué el vuelo 93 no llegó a su destino?

Tras el atentado contra las Torres Gemelas el 9/11, la seguridad de Estados Unidos comenzó a rastrear los otros vuelos secuestrados, y se dieron cuenta que el vuelo 93 se dirigía a Washington, por lo que pensaron que su objetivo era la Casa Blanca o el Capitolio.

No obstante, ese último avión no llegó a su destino y se estrelló en un campo en Pensilvania, gracias a un grupo de pasajeros que enfrentaron a los secuestradores y lograron hacer que se desviara.

El vuelo 93 despegó de Nueva Jersey a las 8:42 de la mañana, con destino a San Francisco, en él viajaban cuatro integrantes del grupo terrorista Al Qaeda.

A los pocos minutos de estar en el aire, los sujetos se levantaron de sus asientos y amenazaron a las sobrecargos con cuchillos para que abrieran la cabina. Los secuestradores mataron a los pilotos del avión y tomaron el control.

De inmediato, los pasajeros se dieron cuenta que se trataba de un atentado y cuatro de ellos: Tom Burnett, Todd Beamer, Mark Bingham y Jeremy Glick, se enfrentaron a los terroristas para tratar de recuperar el avión.

Entre los tripulantes y pasajeros lograron desviar el destino del vuelo 93, por lo que terminó estrellándose en un campo en Pensilvania poco después de las 10:00 de la mañana.

¿Cuántas personas viajaban en el vuelo 93 del 11S?

En ese avión viajaban 37 pasajeros y 7 tripulantes, todos murieron en el impacto; pero a diferencia de los otros tres vuelos, aquí no murió nadie en tierra.