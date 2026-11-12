Esta especie de iguana que curiosamente se parece Godzilla acaparó las conversaciones en redes sociales después de que el fotógrafo de vida silvestre Dale R. Morris (@dale_r_morris) compartiera un retrato que dejó a miles con la boca abierta. Muchos usuarios pensaron al principio que se trataba de una escena sacada del cine japonés, pero el animal existe de verdad y habita en la isla Fernandina, en Ecuador. Su postura erguida, la piel escamosa, su cuerpo robusto y las crestas en la espalda explican de inmediato por qué todos la comparan con el famoso monstruo de la pantalla grande.

El único lagarto del planeta que busca comida en el mar

Detrás de esa cara de pocos amigos está la iguana marina (Amblyrhynchus cristatus), un reptil escamoso de la familia Iguanidae que presume ser la única especie de su género y pariente cercano del grupo Conolophus.

Emparentado también con las iguanas terrestres, este ejemplar tiene una particularidad única en el mundo: es el único lagarto que se alimenta dentro del mar con total seguridad. Para comer algas, baja regularmente hasta 30 metros de profundidad y se aferra con fuerza a las rocas sumergidas. En cada inmersión aguanta la respiración hasta 30 minutos, desacelera su corazón y luego sube a las piedras volcánicas para entrar en calor.

Estornudos llenos de sal y su postura que no rompe un plato

Quienes observan a estos animales de cerca suelen llevarse una sorpresa bastante curiosa, porque estornudan muchísimo. Al pasar tanto tiempo en el océano, su cuerpo acumula exceso de sal del agua marina y lo expulsa de golpe por unas glándulas cercanas a sus fosas nasales; aunque esos estornudos salados y dramáticos parecen mucho más groseros de lo que son, así limpian su organismo. Por si fuera poco, guardan una habilidad todavía más extraña: cuando el fenómeno de “El Niño” provoca escasez de comida, se encogen físicamente y vuelven a crecer en cuanto las condiciones mejoran.