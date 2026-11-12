Vórtice Polar vs “El Niño”: El duelo que definirá nuestro clima de invierno

El clima preparó un espectáculo inusual para cerrar el año: el vórtice polar se enfrenta cara a cara contra el fenómeno de “El Niño”. Es un duelo atmosférico de pronóstico reservado, pues ambos titanes muestran comportamientos que tienen a los científicos tomando nota de cada movimiento.

Para entender este cara a cara, primero miremos a la esquina del frío. En lo más alto de la atmósfera del Ártico vive el vórtice polar, un cinturón de vientos veloces que mantiene el aire gélido atrapado cerca del Polo Norte. Funciona básicamente como la puerta de un congelador. Lo curioso es que este año perdió fuerza mucho antes de lo normal. Al debilitarse tan rápido, la puerta quedó entreabierta y el hielo ártico comenzó a escurrirse hacia el sur.

El retador tropical entra al cuadrilátero

Cuando pensábamos que nos tocaba un invierno congelado en buena parte del hemisferio norte, apareció el gran rival. Desde el océano Pacífico, “El Niño” presiona en sentido contrario con una fuerza térmica histórica, inyectando temperaturas cálidas a escala global.

Usualmente, si la barrera ártica falla, el frío desploma los termómetros de inmediato. De hecho, Norteamérica y el noroeste de Europa ya sienten el primer round con un marcado descenso en la temperatura esta misma semana. Sin embargo, los expertos advierten que esto es solo el aperitivo de la pelea.

High in the atmosphere above the Arctic, something strange is happening: the polar vortex has broken down earlier than ever recorded, a phenomenon that can trigger a blast of cold weather in parts of the Northern Hemisphere. https://t.co/NQM4hFIojo pic.twitter.com/q8gjRjYgMF — CNN Weather (@CNNweather) November 12, 2026

¿Quién se quedará con el título del invierno?

La verdadera intriga es saber quién dominará los próximos meses. Por un lado, hay un escape polar prematuro listo para enfriar el ambiente; por el otro, “El Niño” empuja como un auténtico muro de calor. Las estadísticas no ayudan mucho, pues un choque tan intenso y tan temprano no figura en los registros modernos de meteorólogos como Andrea Lopez Lang.

Por ahora, la balanza parece favorecer un poco al calor para las siguientes semanas, pero en este mano a mano inédito, el clima tiene la última palabra.

Con información de CNN