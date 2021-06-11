La Mona Lisa va a subasta, ¿quién da más?

En París, Francia, una réplica de la Mona Lisa va a subasta en internet, su venta durará una semana.

Es decir, empieza hoy y terminará el viernes 18 de junio, se espera alcance la cantidad de 200 mil euros que equivalen a 481 mil 450 pesos mexicanos.

Se trata de la "Mona Lisa de Hekking"

En 1953, Raymond Hekking, un comerciante y amante del arte, compró la pintura de la Mona Lisa en una tienda de antigüedades de Francia, durante varios años este hombre defendió la autenticidad su cuadro, mientras decía que la obra del Museo de Louvre era falsa.

La justificación de Hekking era que la pintura original de la Mona Lisa, la cual fue hecha por el pintor renacentista, Leonardo Da Vinci en el siglo XVI, nunca fue devuelta luego que la robaran en 1911 y que la pintura de La Gioconada que regresó al Museo de Louvre en 1914, era una copia.

Pierre Etienne, director internacional de pintura de los maestros de Christie's señaló: "la otra diferencia es que nuestra versión está en lienzo y la versión en el Louvre es en tabla".

Indicó que "se parece a la Mona Lisa, pero la calidad de ejecución no es la de Leonardo da Vinci, desafortunadamente en ese punto el sueño un poco se acabó",

Hekking murió en 1977, a la edad de 91 años, su Mona Lisa ha estado en manos de su familia y hoy la han puesto a la venta.

Copia de un artista desconocido

Etienne, señaló que esta réplica de La Mona Lisa "es una obra antigua, de inicios del siglo XVII, y una de las imágenes más icónicas del mundo del arte, una pintura que interpela a todo el mundo"

Te puede interesar:

Un oso trepa en un poste de luz en Arizona, ¿cómo lo hizo?

La "Mona Lisa de Hekking" fue hecha por un artista descononocido 100 años después que que Da Vinci pintara a la original. Etienne agregó que quien la adquiera, además de apropiarse de la historia de Hekking, tendrá a su propia Mona Lisa.

