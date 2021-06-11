Un oso trepa en un poste de luz en Arizona, ¿cómo lo hizo?

Oso trepa en un poste de luz en Arizona. El animal resultó ileso y se salvó de una descarga eléctrica luego de haber quedado atrapado entre lo más alto de un poste del suministro eléctrico.

La Cooperativa Eléctrica Sulphur Springs Valley, una empresa dedicada a los servicios públicos con sede en la ciudad de Willcox, en el sur de Arizona, fue notificada sobre que un oso se encontraba enredado entre los cables de los postes del suministro eléctrico en las afueras de la ciudad.

A big thanks to @SSVECAZ Apprentice Lineman Efren Gallego Jr. for this great video of the final chapter of the Bear Rescue earlier this week: https://t.co/CjeQY5r1ke#ownedbythoseweserve #rememberyoureamember #SSVEC pic.twitter.com/L43Iz7vhtq — SSVEC (@SSVECAZ) June 10, 2021

Desactivan suministro eléctrico para protección del oso

Werner Neubauer, un trabajador eléctrico de la compañía, señaló que de inmediato se desactivó la electricidad para evitar que el animal se electrocutara. Depués, Neubauer se subió en un "elevador" y con la ayuda de un palo de fibra de vidrio de unos dos metros de largo, intentó hacer que el oso reaccionara y que se bajara del poste. De hecho, el electricista intentó "hablar" con él.

Werner Neubauer, electricista:

"Creo que le dije que lo ayudaría a bajar del poste. Sé que no podía entenderme. Pero sí llamé su atención".

Después de varios, el oso agarró y mordió el palo hasta que finalmente optó por bajarse del poste y salir corriendo hacia el desierto.

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***Bear Rescue!***

Willcox @SSVECAZ members had power interrupted this a.m. to allow the safe rescue of a young black bear who mistook one of our utility poles for a tree. Photo credit: Engineering Field Technician Kelly Shannon#ownedbythoseweserve #rememberyoureamember #ssvec pic.twitter.com/vOHxtuvr9z — SSVEC (@SSVECAZ) June 7, 2021

Autoridades confirmaron que no hubo heridos en el incidente y la compañía del suministro eléctrico señaló que el apagón, que afectó a cientos de residentes, tan solo duró unos 15 minutos. El animal estuvo muy cerca de una fase energizada a 7 mil 500 voltios, por lo que con una sola descarga, fácilmente pudo haber muerto.

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Cuando los usuarios del servicio se enteraron del motivo de la interrupción, lo entendieron y lo tomaron con calma. Se trata de la segunda vez en un mes que un oso es visto en una ciudad del sur de Arizona.