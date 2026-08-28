La NASA lanzará un nuevo telescopio para buscar exoplanetas: esta es la fecha y hora exacta

Aún falta mucho por estudiar y comprender del Universo, y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA) lo sabe. Este domingo, el telescopio espacial Nancy Grace Roman despegará en una misión para rastrear exoplanetas y materia oscura.

La misión representa un nuevo paso para estudiar algunos de los grandes misterios del universo, gracias a su amplio campo de visión y capacidad para trabajar en luz infrarroja, lo que permitirá analizar hasta planetas que orbitan otras estrellas.

¿A qué hora será el lanzamiento del telescopio Roman de la NASA?

El despegue está previsto para las 7:26 a.m. EDT del domingo 30 de agosto, donde la NASA transmitirá el lanzamiento totalmente en vivo a través de sus distintas plataformas.

Una vez en el espacio, Roman tendrá que completar una serie de despliegues, comprobaciones y calibraciones antes de comenzar formalmente sus observaciones científicas.

El telescopio viajará hasta el segundo punto de Lagrange del sistema Sol-Tierra, conocido como L2, situado a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra; misma región en la que trabaja el telescopio espacial James Webb.

In under a week, @NASARoman is scheduled to launch 1 million miles away to help us see the big picture of the cosmos.



We’ll be broadcasting Roman’s launch live starting at 6:20am ET (1020 UTC) on Aug. 30. Save the date and set your alarm to join us here! pic.twitter.com/5E8fYmzY4d — NASA (@NASA) August 24, 2026

¿Qué buscará el telescopio Nancy Grace Roman?

Este telescopio buscará respuestas sobre dos de los grandes enigmas: la materia oscura y la energía oscura; una especie de pegamento invisible que mantiene unido al universo y que hace que se expanda cada vez más rápido.

También realizará un enorme censo de sistemas planetarios para estudiar la presencia de exoplanetas, es decir, mundos que se encuentran fuera de nuestro sistema solar.

Una de sus principales ventajas será su capacidad para observar una zona del cielo mucho más amplia que la que pueden cubrir otros telescopios espaciales, además de ofrecer una nitidez comparable a la del Hubble, pero con un campo de visión al menos 100 veces mayor.

En otras palabras, Roman podrá obtener imágenes de enormes regiones del universo de una sola vez. Esto abrirá la puerta a investigaciones sobre galaxias, estrellas que explotan y agujeros negros.

I’ll take ‘Launching Soon’ for 1000, Ken.



Want to be ready for an entire Jeopardy category on NASA's Nancy Grace Roman Telescope? Here's everything you need to know about our latest deep space telescope in just 7 minutes. pic.twitter.com/SFqamPTsJd — Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 26, 2026

¿Cuándo se verán las primeras imágenes del telescopio Roman?

Aunque Roman será lanzado el 30 de agosto, habrá que esperar un poco para conocer sus primeras imágenes, ya que la NASA tiene previsto compartirlas en diciembre de 2026, después de varios meses de preparación.

También se informó que la misión está diseñada para durar al menos cinco años, aunque se podría extender a otros cinco años si se cuenta con el combustible suficiente.

