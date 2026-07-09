Diferencias entre Hubble, James Webb y Roman; así es el PODEROSO nuevo telescopio de la NASA

Las diferencias entre los telescopios Hubble (HST), James Webb (JWST) y Roman van desde su misión en el espacio hasta su construcción, ya que este último tiene la encomienda de descifrar los misterios de la energía y materia oscura además de realizar un censo masivo de exoplanetas con su campo de visión panorámico 100 veces mayor que su antecesor lanzado el 24 de abril de 1990, operando de la mano del JWST en el Punto de Lagrange 2 (L2), una posición especial en el sistema Sol-Tierra ubicado a 1,5 millones de kilómetros detrás de nosotros.

El telescopio espacial Nancy Grace Roman, en todo su esplendor.



Por primera vez desde su llegada a Florida, @NASARoman quedó completamente a la vista, sin embalaje y en posición vertical dentro de la sala de integración... ¡Y qué belleza! 🤩 Conócelo: https://t.co/9Zxp4ltlBp pic.twitter.com/lAwlVvGHla — NASA en español (@NASA_es) July 7, 2026

Bautizado como "Nancy Grace Roman", el nuevo telescopio de la NASA ya fue trasladado con éxito a las instalaciones de Florida, donde se fijó su fecha de lanzamiento para el próximo 30 de agosto del 2026, cuyo despegue será realizado por un cohete Falcon Heavy de SpaceX; pero... ¿qué hace especial a este nuevo proyecto de sus antecesores? En especial del último lanzado el 25 de diciembre de 2021.

¿Cuál es la diferencia entre los telescopios Hubble, James Webb y Nancy Grace Roman?

Para empezar, mientras Hubble y Webb funcionan como un "microscopio" espacial capaz de hacer un zoom ultra nítido a galaxias o planetas, el telescopio Roman operará como una cámara gran angular para escanear el cielo mil veces más rápido que HST, fotografiando vecindarios cósmicos completos en una sola toma.

¡Con ustedes, el telescopio espacial @NASARoman!

En este video puedes ver cómo se completó el ensamblaje de nuestro próximo gran observatorio, previsto para ser lanzado a más tardar en mayo de 2027. Roman explorará interrogantes fundamentales en los campos de la energía oscura,… pic.twitter.com/PyQXYpTsJh — NASA en español (@NASA_es) December 4, 2025

Asimismo, la química de sus materiales dicta qué tipo de secretos puede revelar en el cosmos, pues mientras Hubble —también llamado "los ojos de la humanidad"— está recubierto de aluminio para captar la luz ultravioleta y visible; Webb de oro puro para reflejar ondas del infrarrojo medio y ver las galaxias más viejas del universo temprano; Roman utiliza un espejo pulido con una capa ultrafina de plata, para reflejar el ultrarrojo cercano para revelar los secretos del cosmos, ver a través del polvo estelar, descubrir exoplanetas y estudiar la energía oscura.

Finalmente, su posición también será diferente, pues mientras Hubble orbita muy cerca de nosotros —facilitando su mantenimiento—, Webb y Roman operarán lejos del calor emitido por la Tierra y la Luna, compartiendo la órbita de halo en el punto gravitatorio L2, ideal y frío para mantener sus instrumentos delicados y mapear los misterios del Universo.

¿Cómo registrar y enviar tu nombre al espacio en la próxima misión de la NASA?

Para acompañar a Roman en su importante misión, la NASA invitó a personas de todo el mundo a enviar su nombre al espacio registrándose de manera digital y gratuita en su portal oficial, esto antes del 12 de julio, donde los datos podrán viajar almacenados a bordo del telescopio. La campaña está abierta para todo el público y solo deberás completar el formulario con nombres, apellidos y un correo electrónico para tener tu pase de abordar conmemorativo.

