La ola de incendios que azotó a Grecia, Francia y España ya supera los registros históricos de muertes por calor en Europa

Una serie de incendios forestales fuera de control empeorados por vientos con fuerza de temporal azotó diversas regiones del sur de Europa este sábado 1 de agosto de 2026, obligando a realizar evacuaciones marítimas de emergencia a solo 60 kilómetros de Atenas, en Grecia, mientras la emergencia ambiental recrudeció en zonas de Francia y España.

La crisis de este verano, ha aumentado por las olas de calor consecutivas y la falta de lluvias en todo el continente, ya hay miles de víctimas mortales a causa de las altas temperaturas en países como Alemania, Reino Unido, Francia y Austria.

En el territorio griego, las autoridades de la Guardia Costera de Grecia y el Servicio de Bomberos tuvieron que evacuar por vía marítima a cientos de residentes y turistas en las localidades costeras de Agios Vasileios y Porto Germeno, en la región de Beocia, debido a que los frentes de fuego rodearon las vías terrestres. La situación se torna crítica ante la alerta máxima emitida para las regiones de Ática y Eubea, donde más de 300 efectivos operan entre condiciones de humo denso y rachas de viento que imposibilitan el trabajo aéreo en diversos puntos.

Wildfires fanned by heavy winds burned across multiple areas of Greece, including near Athens, with large-scale firefighting operations and emergency evacuations ​underway https://t.co/Pl8qLHOTx0 pic.twitter.com/1FA2ohWspT — Reuters (@Reuters) August 1, 2026

Regresan los incendios en Francia, España se estabiliza

En el sureste de Francia, la situación se reabrió de forma dramática en el departamento de Var, donde un incendio que había sido controlado hace tres días se reactivó el viernes arrasando más de 1.000 hectáreas en tan solo seis horas. El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, calificó la coyuntura de "muy grave", confirmando que en lo que va del año las llamas han consumido más de 119.000 hectáreas en suelo francés. En la zona de Burdeos, santuarios de fauna silvestre reportaron la pérdida de miles de animales víctimas de las llamas o atropellados durante estampidas de pánico.

Por su parte, en España el escenario presentó matices mixtos tras levantarse la emergencia nacional en las provincias centrales. Aunque focos severos en Castellón (como el de Vall d'Uixó, que calcinó cerca de 10.000 hectáreas) y en Madrid lograron ser estabilizados permitiendo el retorno de familias a sus hogares, nuevos brotes nocturnos en la provincia de León mantuvieron en alerta a las brigadas forestales de la Junta de Castilla y León, ante sospechas de que varios focos fueron provocados de manera intencionada.

La ola de calor ha cobrado muchas vidas

La devastación por las llamas refleja el impacto de un invierno inusualmente húmedo que generó abundante vegetación, seguido por temperaturas superiores a los 40 grados Celsius que convirtieron la biomasa en material altamente combustible. Los registros de la Unión Europea confirman que la temporada actual de incendios ya sobrepasó los récords históricos documentados en 2025.

Más allá del daño ambiental y patrimonial, los organismos de salud pública de la región han comenzado a consolidar las cifras de muertes que se pueden atribuir a las condiciones climáticas extremas. El Instituto Robert Koch de Alemania calcula cerca de 9.800 muertes asociadas al calor en lo que va del verano, mientras que Francia contabiliza más de 5.700 fallecimientos en exceso y Reino Unido reporta cerca de 2.877 víctimas fatales, configurando una de las mayores emergencias sanitarias y ambientales de la década en el continente.