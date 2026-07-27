Ola de incendios devora Europa: Emergencia nacional en España y 220 mil evacuados en Francia

Europa atraviesa una de las crisis de incendios forestales más devastadoras de su historia reciente, con España y Francia colocados en el epicentro de la emergencia. En territorio español, el voraz avance del fuego en los alrededores de Madrid y diversas provincias obligó a declarar la emergencia nacional tras el trágico balance de víctimas mortales, evacuaciones de más de mil personas y la peligrosa fusión de tres grandes frentes de fuego. La desesperación de la población civil contrasta con la gravedad de la situación en Francia, donde la magnitud de los siniestros ha provocado el despliegue de operativos para evacuar a más de 220 mil personas de sus hogares, dejando además a decenas de bomberos heridos mientras intentan frenar el avance incontrolable de las llamas.

La emergencia ambiental y humanitaria ha dejado de ser un evento aislado para convertirse en un fenómeno transfronterizo que avanza de un extremo a otro del continente. Naves industriales, viviendas y miles de hectáreas de bosque han sido consumidas en países como Italia, Turquía, Croacia, Alemania, Reino Unido y Noruega, obligando a miles de familias a abandonar sus comunidades para ponerse a salvo. Los testimonios de los afectados reflejan la angustia ante la imposibilidad de saber cuándo podrán retornar a sus viviendas, mientras los equipos de emergencia trabajan a marchas forzadas frente a un fuego que no cede terreno.