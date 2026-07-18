Bomberos CDMX sofocan incendio de madrugada en bodega de Paseo de la Reforma; mientras dormía

Un incendio movilizó a servicios de emergencia esta madrugada en una bodega ubicada sobre Paseo de la Reforma, alertando a vecinos de la colonia Guerrero de la Ciudad de México (CDMX); afortunadamente se reportó saldo blanco, pero se recomendó a los automovilistas y peatones evitar la zona de la Glorieta de Violeta mientras concluyen las labores de remoción de escombros.

Bomberos de la CDMX laboran durante la madrugada para sofocar el incendio en la bodega de la colonia Guerrero.|Julio Cesar Graw Perez

¿Cómo ocurrió el incendio en la Cuauhtémoc?

Se registró un incendio que se manifestó con denso humo saliendo de las rejillas de un inmueble comercial, durante las primeras horas de la madrugada, al interior de una bodega ubicada en Paseo de la Reforma y calle Violeta, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, se confirmó que no hay personas lesionadas, registrando únicamente daños materiales al interior del inmueble.

Elementos de seguridad acordonan la Glorieta de Violeta tras el reporte de fuego; autoridades confirman que no hubo lesionados.|Julio Cesar Graw Perez

Luego de alertar a los servicios de emergencias, quienes llegaron de manera coordinada de Bomberos de la Ciudad de México y Protección Civil para sofocar el fuego, junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para acordonar y resguardar el perímetro.

Hasta el momento, los motivos que originaron el fuego son desconocidos por el momento y estarán sujetos a los peritajes correspondientes para saber si fue ocasionado o un accidente.

¿Qué hacer si ocurre un incendio cerca de mi casa y cómo reportarlo en CDMX?

Saber cómo actuar ante un incendio cercano es fundamental para proteger tu vida y la de tu familia, por lo que lo principal es mantener la calma y priorizar siempre la evacuación física sobre cualquier bien material. Asimismo, nunca asumas que alguien más ya reportó el fuego, por lo que puedes alertar a las autoridades para que reciban múltiples llamadas hasta que los servicios de emergencia lleguen. Puedes seguir los siguientes pasos:



Llama al 911: es la vía principal y más rápida; da claramente la calle, número, colonia, alcaldía y entre qué calles se ubica el siniestro

es la vía principal y más rápida; da claramente la calle, número, colonia, alcaldía y entre qué calles se ubica el siniestro App 911 CDMX: si la tienes instalada, puedes usarla para reportar la emergencia directamente desde tu celular (incluso tiene chat silencioso)

si la tienes instalada, puedes usarla para reportar la emergencia directamente desde tu celular (incluso tiene chat silencioso) Redes sociales (Secundario): Una vez que hayas llamado al 911, puedes alertar en X arrobando al @C5_CDMX y a los @Bomberos_CDMX

Hacer esto ayuda a agilizar la visibilidad, pero no sustituye la llamada telefónica y en caso de que el 911 esté saturado, puedes contactar a Locatel *0311 o al 55 5658 1111 para que canalicen tu reporte.