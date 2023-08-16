La sonda espacial rusa Luna-25 entra en órbita para buscar agua en la carrera espacial

La agencia espacial rusa informó que la misión Luna-25 entró en órbita lunar este 16 de agosto, un paso importante para su objetivo de ser el primer país en el mundo en aterrizar en el polo sur del astro para buscar agua congelada en la carrera espacial mundial.

Roscosmos, la agencia espacial rusa, informó que su nave Luna-25 dará la vuelta al satélite natural de la Tierra durante cinco días, después cambiará su rumbo para alunizar en el polo sur de la Luna, se tiene previsto que esto ocurra el próximo 21 de agosto.

El Luna-25, que tiene aproximadamente el tamaño de un automóvil pequeño, tendrá como objetivo operar durante un año en el polo sur, donde los científicos de la NASA y otras agencias espaciales han detectado en los últimos años rastros de agua congelada en los cráteres.

|Reuters

Roscosmos indicó que todos los sistemas de sonda funcionan con normalidad, por lo que la comunicación con la Tierra se realiza sin contratiempos. Ahora la agencia espacial rusa está enfocada en medir los parámetros de navegación de su nave para preparar el alunizaje de la próxima semana.

Cabe destacar que la nave Luna-25 es la tercera en recabar muestras de la superficie lunar desde agosto de 1976, por lo que espera encontrar agua congelada en el polo sur del satélite.

Además de buscar agua en la luna, la misión tiene como objetivo tomar muestras de la superficie, estudiar la capa superior del regolito lunar y analizar su exosfera.

¿Cómo va la carrera espacial hacia la Luna?

Rusia no es el único país que busca alunizar en el polo sur de la Luna, una zona que no ha sido completamente explorada hasta el momento; hay otros países que también han enviado sus propias misiones para lograrlo.

El Chandrayaan-3 de India entró en la órbita de la luna a principios de este mes antes de un alunizaje planeado en el polo sur de la luna a finales de este mes.

