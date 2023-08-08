Rusia enviará misión a la Luna tras casi 50 años; evacuan un pueblo por posible destrucción

Los apasionados por el espacio pueden celebrar, pues este viernes 11 de agosto, Rusia enviará una nueva misión a la Luna después de 47 años, por lo que los reflectores ya apuntan a la agencia espacial Roscosmos, quienes confirmaron la noticia mediante un comunicado emitido apenas el pasado lunes.

Se trata de la primera misión robótica a la Luna desde 1976 y despegará a las 2 de la madrugada con 10 minutos, por lo que en horario del centro de México, el despegue del módulo Luna-25, que transporta al cohete Soyuz, se vivirá a las 11 de la mañana.

Esta misión ha levantado mayor expectativa debido a que las autoridades rusas mencionaron que evacuarán un pueblo debido a que existe una mínima posibilidad de que uno de los residuos impacten en la zona; además de que coincide con un proyecto similar por parte de la India.

Official Roscosmos video of Luna 25/Soyuz 2.1b launch vehicle rollout.#Luna25 pic.twitter.com/2Im185LFJn — TitaniumSV5 (@TitaniumSV5) August 8, 2023

¿Cuál es el pueblo que Rusia evacuará por el despegue de la misión a la Luna?

Ubicado al extremo este de Rusia, el pueblo que será evacuado se encuentra en la región de Jabarovsk, quienes tendrán que abandonar sus hogares de manera momentánea a partir de las primeras horas del viernes, pues existe el riesgo de "uno en un millón" de que una de las etapas del cohete caiga en esta zona.

Se espera que el cohete Soyuz descienda cerca del polo sur de la Luna, entre 4 y 5 días después del despegue. Según informó la agencia de prensa TASS, se trata de un módulo de 800 kilos que realizará muestras de suelo y partirá con las investigaciones a largo plazo, pues se trata de la primera misión del nuevo programa lunar de Rusia.

Esta noticia llega en medio de los últimos esfuerzos de China y Estados Unidos por potenciar las investigaciones sobre nuestro satélite natural, además de que, meses atrás, la Agencia Espacial Europea decidió retirar el apoyo en las investigaciones de Rusia por la guerra con Ucrania.

Misión robótica de Rusia a la Luna coincide con la de la India

Este despegue se dará desde el cosmódromo de Vostochny, a poco más de 5 mil kilómetros de Moscú; sin embargo, en otra región del planeta también se llevará a cabo una operación similar, pues la India lanzará su módulo de aterrizaje lunar Chandrayaan-3, el cual tiene previsto aterrizar en el mismo polo sur el próximo 23 de agosto.

De acuerdo con Roscosmos, "no hay peligro de que interfieran entre sí o colisionen. En la Luna hay espacio suficiente para todos", por lo que no se esperan interferencias en las misiones, aunque no deja de llamar la atención la fecha de estas misiones.