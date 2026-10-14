Suprema Corte: ¿Justicia para el pueblo o al servicio del poder? Esto opinan los expertos

En entrevista para Hechos AM, Max Kaiser y Andrea Viloria hablaron sobre cómo la Suprema Corte está bajo el escrutinio del Proyecto de Justicia Común (Projuc) quien lanza un frente ciudadano para vigilar a los nuevos ministros.

Explicaron que este equipo de especialistas “entrenan” a los abogados para ejercer activismo jurídico y defender los derechos ante las arbitrariedades de las autoridades.

La Suprema Corte bajo la lupa: Promesas rotas y opacidad

Prometieron combatir el rezago y democratizar la justicia, pero los datos demuestran lo contrario. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz resolvió más de 10 mil 500 asuntos a puerta cerrada durante el último año, evadiendo el debate público. Además, la austeridad resultó falsa: ministras afines al oficialismo como Lenia Batres mantienen equipos de hasta 92 personas.

Hoy, cuando enfrentas al Gobierno Federal en tribunales, apenas se tiene un 27% de probabilidad de ganar. Projuc publicará reportes semanales para evidenciar estas alarmantes irregularidades, exigir verdadera transparencia y empoderar a la ciudadanía con herramientas legales efectivas.