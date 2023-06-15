¡Se logró! Las veces que Martí Batres intentó ser jefe de Gobierno de CDMX

Este jueves 15 de junio, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tendrá su última conferencia de prensa para después cederle el poder a Martí Batres, quien fungía como secretario de Gobernación; sin embargo, este no fue el primer intento que tuvo el político para obtener el cargo.

Cabe destacar que para hacer efectiva la designación del funcionario como nuevo jefe de Gobierno de la capital, el Congreso tiene que ratificar el nombramiento, esto ocurrirá el próximo viernes 16 de junio, cuando se reúnan.

Claudia Sheinbaum y Martí Batres, exjefa de Gobierno de la capital y el actual mandatario|Twitter @laorquestamx

Martí Batres buscó ser jefe de Gobierno de CDMX en 2012 con el PRD

Martí Batres intentó ser jefe de Gobierno de la CDMX por primera vez en 2012, cuando se inscribió al proceso interno del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y perdió ante el actual senador Miguel Ángel Mancera. En ese momento, Marcelo Ebrard, excanciller, era el que ocupaba el cargo.

Un roce fue el impulso del ahora jefe de Gobierno de la capital, pues Marcelo Ebrard despidió al entonces secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal después de que este criticara su asistencia al quinto informe del presidente Felipe Calderón con la excusa de que esto sería dejar de apoyar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Marcelo Ebrard despidió a Martí Batres en su gobierno|Twitter

Batres perdió la candidatura de Morena en CDMX ante Sheinbaum

En 2015, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) obtuvo el registro como partido político ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Batres fue elegido como presidente del partido de la CDMX. Posteriormente, bajo su mando, le arrebataron cinco delegaciones al sol azteca.

Entre los ganadores estuvo Claudia Sheinbaum en Tlalpan y Ricardo Monreal en Cuauhtémoc. Posteriormente, los tres políticos se enfrentaron en 2018 por la jefatura de Gobierno de la capital, la cual la ganó la morenista.

¿Por qué Martí Batres sustituirá a Claudia Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno de CDMX?

Martí Batres tomará la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tras la salida de Sheinbaum a poco más de un año del fin de su gobierno, esto, después de que la doctora pidiera licencia definitiva para separarse de su cargo desde el pasado miércoles 14 de junio.