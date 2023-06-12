Esta es la fecha límite de Claudia Sheinbaum para pedir licencia como jefa de Gobierno de la CDMX

Tras la resolución del Consejo Nacional de Morena para escoger al candidato o candidata presidencial para las elecciones 2024, surge la pregunta de cuál es la fecha límite para que Claudia Sheinbaum pida licencia para separarse de su cargo como jefa de Gobierno de la CDMX.

Cabe recordar que hasta el momento hay al menos seis nombres que entrarán al "juego" para ser candidato presidencial de Morena junto a sus aliados, el PT (Partido del Trabajo) y el PVEM (Partido Verde de México). Este mismo lunes el canciller Marcelo Ebrard renunciará ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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¿Cuánto tiempo tiene Claudia Sheinbaum para renunciar al Gobierno de CDMX?

Según lo acordado por el Consejo Nacional de Morena, donde Sheinbaum Pardo también funge como consejera, se estableció que de este lunes 12 de junio y hasta el viernes 16 es el límite para presentar por escrito su deseo por participar en el proceso ante la Comisión de Elecciones; asimismo, deberán dejar su cargo político el mismo día en que entreguen este documento.

Se prevé que la jefa de Gobierno de su postura este martes acerca de lo acordado el pasado domingo 11 de junio en la reunión y ahí mencione qué día pedirá licencia como jefa de Gobierno de la CDMX.

¿Quién se queda en la Jefatura de Gobierno si Sheinbaum renuncia?

Según el artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se dice que la licencia que puede pedir Sheinbaum es la de 30 días, donde quedaría en el cargo el actual secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres; sin embargo, también podría pedir la de 60 días, en este caso sería necesaria la intervención del Congreso de la capital para autorizarla.

Asimismo, se especifica que en caso de falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno, en tanto el Congreso nombra a quien lo sustituya, la o el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Quien ocupe provisionalmente la Jefatura de Gobierno no podrá remover o designar a las y los integrantes del gabinete sin autorización previa del Congreso

Posteriormente, se nombrará en secreto y por mayoría de dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso capitalino al jefe de Gobierno interino.

Martí Batres sería el nuevo jefe de Gobierno provisional|Twitter @martibatres

¿Cómo seleccionará Morena a su candidato para las elecciones 2024?

Los aspirantes a la candidatura presidencial de @PartidoMorenaMx deberán respaldar los procesos de selección aunque no les beneficie.#Elecciones2024 #RumboElecciones2024 pic.twitter.com/sXuVTTLz7x — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

El Consejo Nacional de Morena elegirá al candidato presidencial por medio de cinco encuestas; una interna y otras cuatro de casas encuestadoras propuestas por las mismas corcholatas. Las encuesta de Morena se realizarán a partir del 28 de agosto y hasta el 3 de septiembre. Se estableció que el resultado de quien sea electo como candidato será inapelable.