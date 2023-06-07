Así fue la vez que Marcelo Ebrard compitió contra AMLO por el mismo cargo

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón ha dado mucho de qué hablar luego de que anunciara su renuncia ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el propósito de participar en la encuesta interna de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para participar en las elecciones 2024 por la silla presidencial que actualmente ocupa Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Cómo se conocieron AMLO y Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard conoció a AMLO en agosto de 1993, cuando era secretario general del Gobierno de la capital, a pocos días de los festejos por la Independencia de México. El tabasqueño llegó con una caravana de extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) al Zócalo Capitalino, pues exigían pagos retrasados. El ahora presidente buscaba negociar con Ebrard y fue así que tuvieron su primer encuentro bajo una carpa de lona instalada en el Centro Histórico.

López Obrador y Ebrard compitieron por la candidatura presidencial en 2012

Mucho se habla del supuesto quiebre entre AMLO y Marcelo Ebrard después de que compitieran por el mismo cargo, pues a pesar de que pasó a ser del gabinete presidencial, no siempre fue así.

Corría el año 2000 cuando Marcelo Ebrard buscaba la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, mismo cargo que añoraba AMLO. Ebrard representaba al Partido de Centro Democrático (PDC); el cual posteriormente desapareció y tuvo que sumarse a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido donde se encontraba López Obrador, por lo que no tuvo más opción que declinar a favor del tabasqueño, quien posteriormente obtuvo el puesto.

Cabe destacar que esa no fue la primera vez que buscarían el mismo cargo, pues en noviembre de 2011 se dio a conocer que sería, a través de una encuesta interna del movimiento, quien sería el abanderado del PRD para contender por la silla presidencial en 2012.

Después se anunciaría que AMLO venció a Marcelo Ebrard para contender en las elecciones de 2012 que ganó el priista Enrique Peña Nieto. Posteriormente, el actual presidente fundaría Morena; sin embargo, Ebrard siguió en el Sol Azteca hasta el 2015.

Marcelo Ebrard y AMLO: más de 30 años conociéndose

AMLO invita a Marcelo Ebrard a su gabinete

Marcelo Ebrard se unió a las filas del partido guinda cuando AMLO buscó por tercera oportunidad ser presidente de México en los comicios de 2018, cuando se lanzó como candidato con la coalición conformada también por el PT y el Partido Encuentro Social (PES). Posteriormente, tras quedar electo como presidente de México, en julio de 2018, López Obrador nombró a Ebrard como el próximo canciller.