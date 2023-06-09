Monreal vs. Sheinbaum: Esta fue la primera vez que se enfrentaron

En la carrera por las elecciones 2024, donde se elegirá al nuevo presidente, ya hay quienes alzan la mano para ser elegidos como candidato por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la encuesta interna, tal es el caso del coordinador de la bancada guinda en el Senado de la República, Ricardo Monreal; sin embargo, esta no es la primera vez que compite internamente para un puesto, pues anteriormente se enfrentó con Claudia Sheinbaum.

A pesar de la unidad que presume el partido guinda, muchos señalan el "pleito casado" que mantiene la actual jefa de Gobierno y Monreal, pues en diversas ocasiones ambos han lanzado comentarios hacia el otro.

Claudia Sheinbaum buscaría ser la candidata de Morena por la silla presidencial en 2024|Twitter Claudia Sheinbaum

¿Por cuál cargo compitieron Monreal y Sheinbaum?

Corría el año de 2018, cuando Claudia Sheinbaum era jefa delegacional de Tlalpan, mientras que Ricardo Monreal era el de Cuauhtémoc. Cabe destacar que en la disputa también se encontraba Martí Batres.

Para el disgusto de Ricardo Monreal, la encuesta de Morena definió que Claudia Sheinbaum sería la abanderada del partido guinda para contender en las elecciones de 2018 por la jefatura de Gobierno de la capital.

En varias ocasiones, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Senadores ha acusado que Morena no tiene un "piso parejo" para él y las demás corcholatas, pues incluso el presidente López Obrador ha mencionado a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López más veces que a él.

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones 2024?

Las corcholatas del presidente AMLO son principalmente cuatro; sin embargo, hay más que entran en el proceso interno de Morena, los cuales también serían nombrados así, a pesar de que AMLO no se haya referido de esta manera:

Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

Manuel Velasco, exsenador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Gerardo Fernández Noroña

Ricardo Monreal, así como las demás corcholatas, tendrán que participar en la encuesta interna de Morena para que se decida quién será el candidato para las elecciones 2024.