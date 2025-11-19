La UNAM es un espacio para los sueños, no para la violencia; rector rechaza amenazas

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, dijo que ninguna forma de violencia o discriminación tiene cabida en una institución que existe para materializar los sueños de los jóvenes. Esto en relación con las amenazas de bomba y actos de violencia registrados recientemente en instalaciones de la UNAM.

Rector rechaza amenazas y violencia en sus instalaciones

Su mensaje se dio en respuesta a las amenazas de bomba y actos de violencia registrados recientemente en diversos planteles de la Universidad, hechos que han generado preocupación dentro de la comunidad universitaria.

Lomelí Vanegas subrayó que la UNAM ha enfrentado pérdidas que duelen, amenazas que inquietan y debates que intentan dividir, pero recalcó que la institución no se paraliza.

Por el contrario, sostuvo que la Universidad Nacional atiende cada situación, evalúa sus circunstancias, corrige cuando es necesario y reafirma su disposición para establecer canales de comunicación, buscar la verdad y garantizar la seguridad de todas y todos sus integrantes.

Las declaraciones del rector fueron emitidas durante la ceremonia de investidura de Doctor Honoris Causa 2025, un acto en el que se entregó esta distinción a diversas personalidades del ámbito académico y público.

Entre los galardonados se encuentran la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; el exsecretario de Salud, Julio Frenk; y el exrector de la UNAM, José Sarukhán.

En este contexto, Lomelí reiteró que ninguna forma de violencia o discriminación tiene espacio dentro de la Universidad, al ser una institución dedicada no solo a impulsar el pensamiento crítico, sino también a brindar a la juventud un entorno donde puedan desarrollar plenamente sus aspiraciones.

Según afirmó, la UNAM continuará firme en su compromiso de proteger a su comunidad y de mantener un ambiente propicio para el aprendizaje, la reflexión y el ejercicio de la libertad académica.

Terminan el año en línea

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM tendrán clases en línea durante lo que resta del semestre.

Así lo determinó el Consejo Técnico de la facultad, tras los actos de vandalismo y daños registrados en sus instalaciones después del paro estudiantil.

Señalaron que los profesores deberán continuar con sus programas de estudio y aplicar las evaluaciones programadas.