¡Definida la contienda de elecciones en Chile! Jeannette Jara y José Antonio Kast pelearán la presidencia en segunda vuelta

El elecciones en Chile llegaron a su punto de quiebre. El Servicio Electoral (Servel) confirmó que, al no alcanzar ningún candidato el 50% más uno de los votos en la primera vuelta, la elección presidencial se definirá en un balotaje.

Los dos candidatos que lograron asegurar su pase son:



Jeannette Jara: (Izquierda/Progresista)

(Izquierda/Progresista) José Antonio Kast: (Ultraconservador/Derecha Radical)

El resultado establece un escenario de fuerte división, poniendo a prueba la capacidad de ambos aspirantes para atraer el voto del centro y de los candidatos que quedaron fuera de la contienda.

#AlMomento | Jeannette Jara y José Antonio Kast se disputarán la presidencia de #Chile en una segunda vuelta electoral.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/qEyB482n0A — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2025

Quién es Jeanette Jara, contendiente en Chile

Actualmente se desempeña como Ministra del Trabajo y Previsión Social en el gobierno actual. Es abogada, académica y militante del Partido Comunista de Chile (PC).

Representa la continuidad y profundización de las reformas sociales y económicas impulsadas por el gobierno de turno. Su campaña se centra en la justicia social, la mejora de las pensiones y la ampliación de los derechos laborales.

Busca consolidar el apoyo de los votantes de centro-izquierda y los sectores populares que respaldan el papel activo del Estado en la economía y la protección social.

#LatitudFIA | Chilenos acuden a las urnas para elegir presidente entre ocho candidatos.



Ciudadanos se dijeron preocupados por la seguridad, pensiones y crecimiento económico.



Si ningún candidato supera el 50% de los votos, habrá segunda vuelta.https://t.co/d7bpPRQjBS pic.twitter.com/lovMmAibGG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2025

Quién es José Antonio Kast, rival de Jara en las elecciones

Abogado, exdiputado y fundador del Partido Republicano. Es conocido por sus posturas conservadoras y su admiración por el orden y las políticas de mano dura.

Defiende un programa de reducción del Estado, bajas de impuestos y una fuerte agenda de seguridad y orden público. Sus propuestas a menudo evocan la figura y el periodo del dictador Augusto Pinochet.

Apela al votante de derecha y centroderecha, prometiendo un cambio radical en la política de seguridad y una oposición férrea a las reformas sociales progresistas.

🚨#AlertaADN



Los candidatos a la presidencia de Chile, Jeannette Jara y José Antonio Kast, obtuvieron la mayoría de votos y el próximo 13 de diciembre se realizará la segunda vuelta electoral para definir al nuevo presidente🗳️ pic.twitter.com/Snrt4VWrw6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 16, 2025

Cuándo es el balotaje en Chile

La segunda vuelta electoral, o balotaje, está programada para el domingo 14 de diciembre de 2025.

Los ciudadanos chilenos deberán volver a las urnas en esta fecha para elegir al presidente que asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026.

🇨🇱 | CHILE VOTA - EN VIVO: Cobertura de CNN Chile sobre las elecciones presidenciales en el paíshttps://t.co/Elr2VGxMhg — ShinRa News Network (@NewsShinra) November 16, 2025

Elecciones se dividen en dos

La primera vuelta dejó claro que Chile está profundamente polarizado. Los chilenos no votaron por opciones de centro, sino que eligieron a las figuras más representativas de los extremos ideológicos:

Jeannette Jara: Representa el deseo de continuar y profundizar los cambios sociales y la intervención estatal para reducir la desigualdad.

José Antonio Kast: Simboliza el anhelo de un sector por el orden estricto, la mano dura contra la delincuencia y un regreso a las políticas económicas de libre mercado.

Este resultado significa que la segunda vuelta será una elección de "todo o nada", donde ambos bandos intentarán convencer al votante de que el otro extremo representa un peligro para el futuro del país.