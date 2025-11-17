¡Definida la contienda de elecciones en Chile! Jeannette Jara y José Antonio Kast pelearán la presidencia en segunda vuelta
Chile se dirige a una segunda vuelta en elecciones presidenciales, los resultados de la primera vuelta colocaron a Jeannette Jara y José Antonio Kast.
El elecciones en Chile llegaron a su punto de quiebre. El Servicio Electoral (Servel) confirmó que, al no alcanzar ningún candidato el 50% más uno de los votos en la primera vuelta, la elección presidencial se definirá en un balotaje.
Los dos candidatos que lograron asegurar su pase son:
- Jeannette Jara: (Izquierda/Progresista)
- José Antonio Kast: (Ultraconservador/Derecha Radical)
El resultado establece un escenario de fuerte división, poniendo a prueba la capacidad de ambos aspirantes para atraer el voto del centro y de los candidatos que quedaron fuera de la contienda.
#AlMomento | Jeannette Jara y José Antonio Kast se disputarán la presidencia de #Chile en una segunda vuelta electoral.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/qEyB482n0A— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2025
Quién es Jeanette Jara, contendiente en Chile
Actualmente se desempeña como Ministra del Trabajo y Previsión Social en el gobierno actual. Es abogada, académica y militante del Partido Comunista de Chile (PC).
Representa la continuidad y profundización de las reformas sociales y económicas impulsadas por el gobierno de turno. Su campaña se centra en la justicia social, la mejora de las pensiones y la ampliación de los derechos laborales.
Busca consolidar el apoyo de los votantes de centro-izquierda y los sectores populares que respaldan el papel activo del Estado en la economía y la protección social.
#LatitudFIA | Chilenos acuden a las urnas para elegir presidente entre ocho candidatos.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2025
Ciudadanos se dijeron preocupados por la seguridad, pensiones y crecimiento económico.
Si ningún candidato supera el 50% de los votos, habrá segunda vuelta.https://t.co/d7bpPRQjBS pic.twitter.com/lovMmAibGG
Quién es José Antonio Kast, rival de Jara en las elecciones
Abogado, exdiputado y fundador del Partido Republicano. Es conocido por sus posturas conservadoras y su admiración por el orden y las políticas de mano dura.
Defiende un programa de reducción del Estado, bajas de impuestos y una fuerte agenda de seguridad y orden público. Sus propuestas a menudo evocan la figura y el periodo del dictador Augusto Pinochet.
Apela al votante de derecha y centroderecha, prometiendo un cambio radical en la política de seguridad y una oposición férrea a las reformas sociales progresistas.
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 16, 2025
Los candidatos a la presidencia de Chile, Jeannette Jara y José Antonio Kast, obtuvieron la mayoría de votos y el próximo 13 de diciembre se realizará la segunda vuelta electoral para definir al nuevo presidente🗳️ pic.twitter.com/Snrt4VWrw6
Cuándo es el balotaje en Chile
La segunda vuelta electoral, o balotaje, está programada para el domingo 14 de diciembre de 2025.
Los ciudadanos chilenos deberán volver a las urnas en esta fecha para elegir al presidente que asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026.
🇨🇱 | CHILE VOTA - EN VIVO: Cobertura de CNN Chile sobre las elecciones presidenciales en el paíshttps://t.co/Elr2VGxMhg— ShinRa News Network (@NewsShinra) November 16, 2025
Elecciones se dividen en dos
La primera vuelta dejó claro que Chile está profundamente polarizado. Los chilenos no votaron por opciones de centro, sino que eligieron a las figuras más representativas de los extremos ideológicos:
Jeannette Jara: Representa el deseo de continuar y profundizar los cambios sociales y la intervención estatal para reducir la desigualdad.
José Antonio Kast: Simboliza el anhelo de un sector por el orden estricto, la mano dura contra la delincuencia y un regreso a las políticas económicas de libre mercado.
Este resultado significa que la segunda vuelta será una elección de "todo o nada", donde ambos bandos intentarán convencer al votante de que el otro extremo representa un peligro para el futuro del país.
“La Barredora”: la sombra que persigue a Adán Augusto en Tabasco