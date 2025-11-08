Adiós a las aulas: Facultad de la UNAM cierra el año con clases en línea tras vandalismo

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM tendrá clases en línea durante lo que resta del semestre. Así lo determinó el Consejo Técnico de la facultad, tras los actos de vandalismo y daños registrados en sus instalaciones después del paro estudiantil.

De acuerdo con el comunicado oficial, las actividades académicas se mantendrán en línea y de manera obligatoria, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad de la comunidad universitaria como el derecho a la educación.

La facultad señaló que los profesores deberán continuar con sus programas de estudio y aplicar las evaluaciones programadas, sin afectar la calidad académica que distingue a la UNAM.

A la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: pic.twitter.com/eqQASn5gnW — FCPyS-UNAM (@UNAM_FCPyS) November 7, 2025

Las clases serán en línea y obligatorias en la UNAM

La FCPyS explicó que los Centros de Estudio seguirán operando de manera remota para atender trámites administrativos como servicio social, titulación y prácticas profesionales.

“La decisión se tomó por unanimidad, priorizando la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo”, detalló el Consejo Técnico en su comunicado.

Aunque las clases se mantendrán en línea, la administración universitaria se comprometió a informar periódicamente sobre las condiciones del plantel y sobre las acciones necesarias para un regreso seguro al campus.

Daños tras el paro en la FCPyS

El pasado 24 de octubre, la facultad dio a conocer un reporte preliminar sobre los daños provocados durante el paro y el saqueo de equipo en varios edificios del plantel.

Entre las afectaciones destacan:



Robo de 17 videoproyectores y destrucción de una reja externa en el edificio D.

Puertas y ventanas rotas en los edificios D y F.

Daños en baños, incluyendo espejos, mamparas y sanitarios.

Grafitis en paredes, salones, pasillos y fachadas.

Daños al mobiliario de la cafetería y robo de mercancía en locales del área comercial.

Las autoridades universitarias calificaron los hechos como una grave afectación al patrimonio y señalaron que ya se están evaluando las acciones para la reparación de los espacios.

Ante la solicitud de evidencias de daños y saqueo al patrimonio tanto de la UNAM como de la Facultad, se muestran algunas de éstas. pic.twitter.com/IA47Lsa2ES — FCPyS-UNAM (@UNAM_FCPyS) October 26, 2025

¿Cuándo termina el semestre en la UNAM?

El semestre 2025-1 concluirá el viernes 28 de noviembre de 2025, mientras que el siguiente periodo escolar (2025-2) dará inicio el martes 3 de febrero de 2026.

Esto significa que los estudiantes de la FCPyS deberán cerrar el año académico desde casa, con clases virtuales y evaluaciones obligatorias antes del cierre del semestre.

Un cierre de año complicado para la UNAM

La decisión marca un cierre de año difícil para una de las facultades más emblemáticas de la UNAM. Con más de 10 mil estudiantes, la FCPyS enfrenta el reto de mantener la continuidad académica a distancia, mientras se trabaja en la recuperación de su infraestructura.

La universidad reitera su compromiso con el diálogo, la seguridad y la defensa del derecho a la educación, mientras busca una salida pacífica y ordenada a la crisis.