¡Pánico en París! Amenaza de bomba en televisora BFMT; transmisión suspendida por más de dos horas

Una amenaza de bomba obligó a evacuar por completo las instalaciones de la televisora local BFMTV y RMC en el distrito 15 de París. Situación que provocó la suspensión inmediata de todas las transmisiones en directo, además de que encendió las alertas de seguridad en plena vigencia del plan antiterrorista Vigipirate, a apenas dos días de las conmemoraciones de los atentados de 13 de noviembre de 2015.

Les locaux de RMC-BFM évacués après une alerte à la bombe: les explications pic.twitter.com/x1EUgcJrfv — BFMTV (@BFMTV) November 15, 2025

¿Cómo inició la amenaza de bomba contra BFMTV?

De acuerdo con la Prefectura de Policía de París, la alerta comenzó a las 14:27 (hora local), cuando una comisaría recibió un mensaje anónimo donde se aseguraba que varios artefactos explosivos habían sido colocados en el edificio, con la amenaza de detonarlos a las 15:20.

El mensaje acusaba directamente al canal de ejercer “propaganda”, por lo que las autoridades consideraron la amenaza creíble y ordenaron acordonar toda la zona.

Une alerte à la bombe à BFMTV, le bâtiment évacué deux heures et le direct coupéhttps://t.co/zYdRyCfqpR pic.twitter.com/g4ZPaz1Ltk — BFMTV (@BFMTV) November 15, 2025

Evacuación total y transmisión suspendida de BFMTV

La dirección de BFMTV activó de inmediato el protocolo interno: a las 15:20, sonó la alarma y todo el personal, incluidos los empleados de SFR, que comparten el inmueble—, fue evacuado a la vía pública.

Simultáneamente, la transmisión en directo del canal se interrumpió por completo, marcando uno de los momentos más tensos vividos recientemente por un medio francés.

Equipos antiobombas responden a amenaza de bomba en televisora BFMTV

Cinco equipos caninos especializados en detección de explosivos revisaron el edificio planta por planta, mientras las calles aledañas permanecían cerradas. Después de dos horas de inspección, a las 17:35, la Prefectura levantó la alerta al confirmar que no se encontraron explosivos.

15h20. Une alarme retentit dans les locaux de @BFMTV

Les agents de sécurité : "ce n'est pas un exercice, sortez vite !"

A l'extérieur, des policiers déploient un important périmètre de sécurité.

Ce sont eux qui ont reçu une alerte à la bombe. #BFMTV pic.twitter.com/NGl54QAvef — Antoine Forestier (@a_forestier) November 15, 2025

Las autoridades recuerdan: las falsas amenazas también son delito

La Prefectura francesa subrayó que este tipo de amenazas, que suelen dirigirse a escuelas, museos, estaciones o aeropuertos, se toman “muy en serio”, pues activan protocolos complejos y ponen en riesgo recursos de emergencia.

De acuerdo con la legislación francesa, una falsa amenaza de bomba puede ser castigada con hasta dos años de prisión y multas de 30 mil euros, poco más de 600 mil pesos, sin importar si el autor es adulto o menor de edad. Este incidente plantea una pregunta inquietante: ¿estamos ante un aumento de amenazas contra medios y espacios públicos, o frente a un intento de sembrar miedo en plena era de la desinformación?