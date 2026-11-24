El desabasto de clozapina volvió a encender las alertas entre pacientes y familiares de personas con esquizofrenia en México, quienes reportan problemas para conseguir este medicamento en distintas entidades del país. La denuncia incluye a usuarios atendidos en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, mientras organizaciones civiles han pedido visibilizar las dificultades para acceder al tratamiento.

Las quejas también apuntan a la falta de otros medicamentos e insumos para la atención de la salud mental; ante los reportes, autoridades sanitarias anunciaron una redistribución de existencias de clozapina para entregar dosis gratuitas a pacientes del hospital ubicado en la Ciudad de México; sin embargo, las familias mantienen dudas sobre la continuidad del suministro.

¿Qué denuncian los pacientes y familiares por la falta de clozapina?

La falta de este medicamento fue expuesta por familiares de personas con esquizofrenia que reciben atención en el Fray Bernardino Álvarez.

A través de una asociación civil, solicitaron que medios de comunicación dieran seguimiento al problema y difundieran las dificultades que enfrentan para conseguirlo.

Los testimonios compartidos por integrantes de colectivos de salud mental también señalan que encontrar clozapina se ha vuelto complicado en varios estados.

La preocupación no se limita a una sola institución, pues las denuncias describen problemas de abastecimiento que alcanzan a pacientes y familias fuera de la capital.

Carla Vázquez, representante de la Asociación por la Salud Mental e Inclusión de las Personas con Trastornos Mentales (AMI), también expuso la falta de medicamentos y materiales, con énfasis en la clozapina.

🚨 "¡La vida de los pacientes les vale madres!", denuncian colectivos del Instituto Nacional de Psiquiatría ante el crítico desabasto de medicamentos, incluidos antidepresivos de Psicofarma.



Esta alerta se suma a la del viernes pasado en el Hospital Fray Bernardino por falta de… pic.twitter.com/GInwCDr1nl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

¿Qué respondió el Hospital Fray Bernardino Álvarez?

En un comunicado difundido en noviembre, el hospital informó que se realizó una redistribución de piezas de clozapina provenientes de unidades hospitalarias de Casam, con el propósito de proporcionar dosis gratuitas a quienes las necesitaran.

La institución agregó que personal de Casam se comunicó con familiares para facilitar la entrega del medicamento y anunció una ampliación del horario para la reposición de recetas.

La medida busca atender las necesidades inmediatas de los pacientes; no obstante, el anuncio no precisa cuánto durarán las existencias redistribuidas ni cuándo podría normalizarse el abasto.