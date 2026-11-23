Si tienes que cruzar el Centro Histórico o circular por Calzada de Tlalpan durante esta semana, toma precauciones y considera salir con más tiempo. Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron dos jornadas de movilizaciones en la Ciudad de México que podrían complicar el tránsito en zonas de alta circulación.

Las concentraciones están previstas para el martes 24 y el jueves 26 de noviembre, en distintos puntos de la capital. Aunque todavía no se han informado cierres viales oficiales ni rutas alternas, conviene ubicar los sitios de reunión para anticipar tus traslados.

¿Cuándo y dónde serán las protestas del IMSS en CDMX?

La primera movilización será este martes 24 de noviembre, a las 7:30 horas, en el Zócalo de la Ciudad de México. Los trabajadores realizarán la sexta edición de la llamada Mañanera de la Resistencia IMSS, frente a Palacio Nacional.

Por tratarse de una concentración a primera hora, podrían registrarse complicaciones en los accesos al primer cuadro de la capital, principalmente en calles cercanas a la Plaza de la Constitución.

Una concentración más está prevista para el miércoles 25 de noviembre de 2026 a las 15:00 horas; se trata de la primera reunión del Frente de Mujeres Trabajadoras del IMSS, que reunirá a participantes en la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

La tercera jornada está programada para el jueves 26 de noviembre, a las 15:00 horas, afuera de la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro. En este punto se prevé la participación de otras organizaciones sindicales.

¿Qué avenidas podrían verse afectadas por las movilizaciones?

Si vas a circular por estas zonas, toma en cuenta los siguientes puntos:

Martes 24 de noviembre, 7:30 horas : Zócalo capitalino. Las vialidades cercanas que podrían registrar tránsito lento son avenida 20 de Noviembre, José María Pino Suárez, avenida 5 de Mayo y el circuito de la Plaza de la Constitución.

: Zócalo capitalino. Las vialidades cercanas que podrían registrar tránsito lento son Jueves 26 de noviembre, 15:00 horas: estación Viaducto del Metro. Las posibles afectaciones se concentrarían en Calzada de Tlalpan, Viaducto Miguel Alemán y calles de la colonia Álamos.

Hasta el momento, estas son las zonas relacionadas con las convocatorias; no significa que todas las vialidades vayan a permanecer cerradas.

Especial

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?

Las movilizaciones forman parte del plan de acción acordado durante la tercera Asamblea Nacional de Trabajadores del IMSS, realizada en Puebla.

Para el jueves, la concentración busca respaldar las mesas de diálogo que distintas organizaciones sindicales mantienen con la Secretaría de Gobernación.

Entre sus demandas se encuentran el respeto a la libre sindicalización y el alto a lo que consideran actos de represión laboral.

¿Qué rutas alternas puedes utilizar?

Si necesitas desplazarte por la zona de Viaducto y Calzada de Tlalpan el jueves por la tarde, puedes considerar como opciones Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Oriente (Andrés Molina Enríquez) y Eje 3 Oriente.

Antes de salir, revisa los reportes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que las condiciones pueden cambiar conforme avancen las concentraciones.