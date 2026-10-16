VIDEO | Una caída en patineta lo delató: cámaras de vigilancia ayudaron a identificar a presunto ladrón

La caída de un presunto ladrón de una patineta y las imágenes de cámaras de vigilancia ayudaron a la policía a identificar a un hombre en Vacaville, California, tras el robo de casi mil 400 dólares en herramientas de un vehículo de trabajo.

Robo de herramienta en Vacaville

Un hombre de 34 años fue detenido en Vacaville, California, luego de que las autoridades lo identificaran como sospechoso de un robo de herramientas valuadas en casi mil 400 dólares.

Las imágenes de vigilancia y una llamada de un residente fueron piezas clave para avanzar en la investigación y dar con el ladrón.

De acuerdo con el reporte policial, poco después de las 2:00 de la madrugada, una persona llamó a las autoridades tras observar a varios individuos en patinetas que parecían vigilar el vecindario. Cuando una vecina los confrontó, los sujetos huyeron a toda velocidad en un vehículo.

Un oficial que acudió al lugar encontró una llave de tubería de gran tamaño abandonada en la carretera. Horas después, un oficial de servicio comunitario recibió un reporte sobre el robo de herramientas de un vehículo de trabajo en una casa cercana.

Cámaras de vigilancia captan caída de ladrón

Como parte de la investigación, el oficial obtuvo imágenes de las cámaras de vigilancia y las compartió con otros integrantes del departamento.

En el video se observa a un hombre con sudadera gris detrás de una camioneta con lo que parece ser herramientas en las manos; después se observa al presunto ladrón en una patineta con las manos llenas y cayendo, golpeándose con la puerta de otro vehículo y tropenzando.

Un detective del Equipo de Crimen reconoció al hombre captado en las imágenes y lo identificó como Marc Marino, de 34 años, residente de Vacaville.

"Marino fue encarcelado en la Cárcel del Condado de Solano con cargos de delito grave, robo con antecedentes, violación de supervisión y conspiración", dio a conocer el departamento de policía de Vacaville.

