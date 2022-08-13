VIDEO: Ladrón mata a su cómplice en asalto en República Dominicana

Un asalto terminó mal cuando el ladrón mató de un tiro a su cómplice. El hecho ocurrió la madrugada del pasado 8 de agosto en República Dominicana.

El momento del asalto frustrado quedó grabado en las cámaras de seguridad de la calle. En las imágenes se ve el momento en que los dos delincuentes se acercaron a un grupo de personas con la intención de robarlas.

Los rateros llegaron a bordo de una moto, uno de ellos se bajó del vehículo con la pistola en la mano y disparó, pero por accidente le dio a su cómplice quien iba manejando la moto y provocó que se derrapara.

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Iban a asaltar a un grupo de personas y a uno de los delincuentes se le escapó un tiro y acabó matando a su cómplice.



La novia de éste, cómplice también, llega, abraza el cuerpo y llora desesperada.



Ocurrió en República Dominicana 🇩🇴@Pueblaonline pic.twitter.com/X9WPW0BT5h — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) August 11, 2022

Ladrón mata a su cómplice en República Dominicana

El ladrón con el arma volteó a los lados sin entender qué le pasó a su compañero. Momentos de confusión reinaron durante unos segundos, pues nadie entendía qué había pasado.

Algunas personas huyeron de inmediato del lugar, mientras que otras se quedaron para ver qué pasaba tras el asalto fallido.

Las personas que iban a ser asaltadas se acercaron al ladrón que se encontraba tirado en la orilla de la banqueta, ya muerto. La gente intentó moverlo, pero el delincuente ya no respondió.

Una mujer llegó a la escena también montada en una moto roja. El cómplice y responsable del accidente huyó en ese vehículo, mientras la mujer, quien se presume es la novia del ladrón muerto, corrió hacia el cuerpo del delincuente.

Con desesperación, la mujer intentó confirmar si el ladrón estaba muerto, al darse cuenta que no tenía signos vitales comenzó a gritar y llorar por su supuesta pareja.

Con ayuda de otras personas, movieron el cuerpo del ladrón, mientras la supuesta novia lloraba desconsolada.

