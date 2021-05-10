Hombre se compró un Lamborghini con préstamo del gobierno de EUA

Autoridades estadounidenses iniciaron un juicio contra Mustafa Qadiri, quien presuntamente solicitó a distintos bancos préstamos de emergencia para ayudar a su negocio a librar la pandemia de Covid-19 y que acabó invirtiendo en un Lamborghini y otros dos autos de lujo.

De acuerdo con medios estadounidenses, el hombre, de 38 años, recibió más de 5 millones de dólares como parte del Programa de Préstamos de Protección, pero el dinero nunca fue destinado a su negocio y adquirió distintos autos de lujo, como un Lamborghini Aventador S, un Ferrari y un Bentley.

Luego de que autoridades realizaran las investigaciones pertienentes, Qadiri fue arrestado el pasado viernes, acusado por una corte federal de cuatro cargos de fraude bancario, cuatro cargos más por fraude electrónico y uno más por robo agravado de identidad. También tiene seis cargos por lavado de dinero.

De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, con sede en el Distrito Central de California, Qadiri inició su operación en mayo del año pasado, y para junio de 2020 ya contaba con más de 5.1 millones de dólares en préstamos.

Poco después, en plena crisis por la pandemia de Covid-19, Qadiri adquirió los tres lujosos autos, además de que también se fue de vacaciones. Todos estos pagos están prohibidos por el Programa de Préstamos de Protección, de acuerdo con los fiscales.

El panorama para Qadiri luce complicado, pues este fin de semana la corte trató de comunicarse con su abogado por teléfono y por correo electrónico, pero no han obtenido ninguna respuesta hasta ahora.

De acuerdo con la información de la fiscalía, el acusado envió las solicitudes de préstamo a tres bancos diferentes pidiendo rescate económico por la pandemia de cuatro compañías aparentemente establecidas en California, pero que ni siquiera están en operaciones. Las investigaciones señalan que para conseguir esto, Qadiri utilizó el nombre de alguien más, además de su número de seguro social y consiguió falsificar firmas y firmas electrónicas.

Como parte del operativo contra Qadiri, los fiscales confiscaron un Ferrari 458 Italia modelo 2011, registrado a nombre de All American Capital Holdings, una de las empresas fantasma del acusado. También fue confiscado un Lamborghini Aventador S 2018, registrado a nombre de la misma compañía.

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¿Cuánto cuesta el Lamborghini y los otros autos de lujo?

De acuerdo con información de la fiscalía, respaldada por diferentes valuadores de autos, el Lamborghini Aventador S 2018 confiscado a Qadiri está valuado en 439 mil dólares, aproximadamente (8 millones 531 mil 308 pesos). Además, esta cifra puede variar dependiendo del estado del auto y su kilometraje.

Por otro lado, el Ferrari 458 Italia 2011 tiene un costo de 179 mil dólares (3 millones 559 mil 683 pesos).

Finalmente, el Bentley Continental GT Coupé 2020 tiene un valor aproximado de 290 mil dólares (5 millones 767 mil 85 pesos).

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